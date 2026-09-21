Rynki Zwrot na rynku ropy. Najdłuższa taka seria od czerwca Oprac. Paulina Karpińska |

Trump: nie żałuję wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ceny ropy spadają czwarty dzień z rzędu. Na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku baryłka ropy WTI (West Texas Intermediate) w dostawach na październik po spadku o 1,9 proc. kosztuje 98,4 USD.

Mieszanka Brent na londyńskiej giełdzie ICE w dostawach na listopad jest wyceniana na 101,9 USD za baryłkę, o 1,86 proc. niżej niż w piątek. Brent zaliczyła tym samym najdłuższą serię zniżek notowań od czerwca.

Spotkanie Trumpa z prezydentem Iranu?

Dalszy rozwój sytuacji jest uzależniony przede wszystkim od poziomu napięć między USA a Iranem.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę Fox News, że musi zdecydować między "rozwaleniem całego kraju", dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem w Nowym Jorku.

Donald Trump powiedział, że jest w "trybie decyzyjnym" i że ma do wyboru trzy opcje: "czy i kiedy rozwalić cały kraj, pozwolić im gnić gospodarczo, czy zdecydować się na zawarcie porozumienia". Wcześniej prezydent USA wielokrotnie groził niszczycielskimi atakami m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały Iran lub "całą cywilizację".

Pytany o to, czy spotka się z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem, który będzie przewodził irańskiej delegacji podczas debaty generalnej w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, Trump odparł, że "prawdopodobnie byłby na to otwarty".

Jak dotąd ogłoszono jedynie spotkania Donalda Trumpa z p.o. prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez, premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem i premierką Japonii Sanae Takaichi oraz przywódcami państw Zatoki Perskiej.

Prezydent Trump w sobotę wieczorem nieoczekiwanie powrócił do Waszyngtonu z Camp David, mimo że pierwotnie miał zostać tam do niedzieli. Zrodziło to - w połączeniu z wystosowaniem przez amerykańskie ambasady ostrzeżeń dla obywateli na Bliskim Wschodzie - spekulacje na temat możliwej rychłej eskalacji konfliktu z Iranem lub udziału USA w operacji przeciwko jemeńskim rebeliantom Huti atakującymi Arabię Saudyjską.

Transport ropy naftowej i gazu ziemnego przez cieśninę Ormuz

Tymczasem według amerykańskiego admirała Brada Coopera, dowódcy Centralnego Dowództwa USA, przepływy ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego LNG przez cieśninę Ormuz osiągnęły 6-miesięczny szczyt.

"Przepływy ropy naftowej z Bliskiego Wschodu pozostają zaskakująco wysokie, pomimo zakłóceń w pracy saudyjskiego rurociągu Wschód-Zachód" - napisali analitycy JPMorgan w nocie z 18 września. Całkowity, dzienny przepływ ropy naftowej w ciągu ostatnich 10 dni wyniósł średnio 17,1 mln baryłek, o 6,1 mln baryłek dziennie poniżej średniej z 2025 roku - podał portal CNBC.

Daniel Takieddine, współzałożyciel i prezes Sky Links Capital Group, spodziewa się, że ceny prawdopodobnie pozostaną ściśle powiązane z tempem normalizacji eksportu i postępami dyplomatycznymi. "Każde niepowodzenie lub ponowne pogorszenie warunków żeglugi zacieśniłoby rynek fizyczny i przywróciło presję na wzrost cen" – dodał Takieddine.

Gigantyczny wzrost cen ropy od początku ropy

Ceny ropy WTI wzrosły od początku tego roku o ponad 71 proc., a ropy Brent o blisko 68 proc., ponieważ wojna na Bliskim Wschodzie zakłóciła przepływy ropy przez cieśninę Ormuz, a Ukraina - w trwającej wojnie z Rosją - atakuje rosyjską infrastrukturę energetyczną co przekłada się także na ceny paliw gotowych.

Według oświadczenia ukraińskiego Sztabu Generalnego w nocy z soboty na niedzielę Siły Obrony przeprowadziły precyzyjny atak na zakłady rafineryjne Gazpromnieft w dzielnicy Kapotnia w Moskwie. Na terenie obiektu wybuchł pożar o dużej skali, a trafione zostały kluczowe instalacje przetwórstwa ropy naftowej.