Rynki Rzeczywista cena ropy dla gospodarki to 140 dolarów za baryłkę. Noblista ostrzega: to nie koniec

Majtkowski o kruchym rozejmie między USA a Iranem i wpływie na ceny ropy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Trump kontynuuje wojnę, którą de facto przegrał, gdy okazało się, że Iran nie upadł. Reżim przetrzymał pierwsze uderzenie, a amerykańskie siły nie są w stanie przejąć kontroli nad cieśniną Ormuz - ocenił laureat ekonomicznego Nobla prof. Paul Krugman.

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Jak dodał, to, co skłania prezydenta do eskalowania konfliktu, to jego próżność i urojenia, które wywindowały cenę ropy do poziomu zagrażającemu światowej gospodarce..

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Nowy etap konfliktu na Bliskim Wschodzie

Zdaniem Krugmana podczas pierwszego etapu wojny i zablokowania cieśniny Ormuz ceny ropy nie wzrosły tak drastycznie, jak przewidywali analitycy. Stało się tak z trzech powodów:

część surowca z Zatoki Perskiej przedostawała się na rynki omijając cieśninę;

Chiny dramatycznie ograniczyły jego import;

państwa korzystały ze zgromadzonych wcześniej rezerw.

Teraz to drugie zamknięcie cieśniny może się okazać znacznie gorsze. Jemeńscy rebelianci Huti, sojusznicy Iranu, atakują statki handlowe na Morzu Czerwonym, zagrażając żegludze przez ten ważny także dla transportu ropy szlak. Tymczasem rezerwy surowca w rozwiniętych gospodarkach są obecnie znacznie niższe niż podczas pierwszej blokady drogi przez Ormuz. I nie będą w stanie złagodzić skutków kolejnego szoku podażowego - pisze Krugman.

Krugman: brakuje mocy przerobowych do rafinacji

Noblista podkreśla, że "najważniejsze w obecnej sytuacji jest jednak to, że realny koszt ropy jest wyższy niż się wydaje". Jak podkreśla, "nikt nie tankuje do samochodów surowej ropy. Musi być przerafinowana w użytkowe paliwa" - podkreśla i dodaje, że "na świecie brakuje wolnych mocy rafineryjnych".

W II kwartale 2026 r. przerób ropy w rafinerii w Płocku spadł w ujęciu rocznym o 7 proc. Źródło zdjęcia: Shutterstock

"To częściowo efekt wojny z Iranem, ale też zdumiewająco skutecznej kampanii Ukrainy wymierzonej w infrastrukturę energetyczną Władimira Putina" - wyjaśnia autor.

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Oznacza to, że cena produktów rafinacji, w tym paliw gotowych jest dziś znacznie wyższa niż wynikałoby to z notowań ropy. A tak zwany crack spread, czyli różnica między ceną baryłki ropy a kosztami produktów, w które została przetworzona, wzrósł z 25 dol. za baryłkę przed wojną, do 65 dol. obecnie.

Dla "końcowego użytkownika" cena paliwa wynosi tyle, jakby baryłka ropy kosztowała o 40 dol. więcej. "W praktyce świat musi sobie radzić z ekwiwalentem ceny ropy sięgającej 140 dol. za baryłkę" - ocenia. .

Pesymistyczne dalsze prognozy

Krugman wyjaśnia dalej, że takie ceny w połączeniu z presją inflacyjną, jaką wygenerują nowe cła nałożone przez Trumpa na kilkadziesiąt krajów sprawią, że koszty życia i prowadzenia działalności gospodarczej znacząco wzrosną.

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"Czy wróży to katastrofę? Jeszcze nie - ocenia noblista. "Ale sytuacja może się wkrótce znacznie pogorszyć" - ocenia. Jego zdaniem może do tego doprowadzić dalsza eskalacja tej "niszczycielskiej wojny" przez Trumpa.