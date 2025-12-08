Ceny ropy w górę po doniesieniach z Indii

Ukraiński analityk: Ukraina ma już wypracowane systemy do walki z dronami Źródło: TVN24

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 60,20 dolarów, wyżej o 0,20 proc. Brent na ICE na luty jest wyceniana po 63,87 dolarów za baryłkę, w górę o 0,19 proc.

Doniesienia o zakupach ropy przez Indie

Indyjskie rafinerie, po kilkumiesięcznej przerwie, wznowiły zakupy rosyjskiej ropy, ale po znacznie obniżonej cenie. Rosja zgodziła się na zniżkę wynoszącą 5 dolarów za baryłkę, a jeszcze w październiku oferowała ją na poziomie 3 dolarów. Dwie największe indyjskie rafinerie państwowe - Indian Oil Corp. i Bharat Petroleum - kupiły rosyjską ropę naftową z dostawą na styczeń. Nie dokonały tego bezpośrednio w Rosji, ale przez pośredników nieobjętych sankcjami.

Podczas wizyty rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w Indiach w ubiegłym tygodniu oba państwa uzgodniły kwestie dotyczące współpracy gospodarczej oraz partnerstwa strategicznego do 2030 roku.

Prezydent Rosji obiecał "nieprzerwane dostawy paliw" do Indii.

Atak Ukrainy na cele rosyjskie

Rynki reagują w poniedziałek również na sobotni atak ukraińskich sił obrony na Riazańską Rafinerię Ropy Naftowej i Ałczewski Kombinat Metalurgiczny na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu ługańskiego.

Sztab Generalny doprecyzował, że Riazańska Rafineria, o projektowej mocy przerobowej 17,1 mln ton ropy rocznie, należy do największych przedsiębiorstw naftowych Rosji. Produkuje benzyny A-92/95/98/100, paliwo lotnicze, olej napędowy i inne. Zakład zaopatruje rosyjskie siły zbrojne.

Wysoka podaż z OPEC+

Napięcia związane z dostawami ropy - wg analityków - będą się równoważyć z obawami rynków o globalną nadpodaż surowca, a wyższa podaż ropy z krajów sojuszu OPEC+ i innych producentów - spoza tej grupy - m.in. z USA, Brazylii i Gujany, może przytłoczyć umiarkowany wzrost popytu na surowiec.

W tym tygodniu sytuacja związana z rynkami ropy może się wyklarować, bo swoje comiesięczne raporty na temat rynków paliw przedstawi amerykańska Agencja Informacji Energetycznej, Międzynarodowa Agencja Energetyczna i Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową - OPEC.

