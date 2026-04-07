Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie

Efekt Trumpa: na rynkach ropy gwałtowne wzrosty cen

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 115,86 USD - wyżej o 3,07 proc. Brent na ICE na VI jest wyceniana po 111,63 USD za baryłkę, wyżej o 1,69 USD.

Ekspert: spodziewamy się, że dynamika cen ropy wzrośnie

Analitycy spodziewają się, że ceny ropy jeszcze mocniej wzrosną, jeśli Donald Trump spełni swoje groźby, a Iran przeprowadzi ataki odwetowe.

- Jeśli Donald Trump rzeczywiście przejdzie do trybu "dziesiątkowania" w Iranie, a Iran przeprowadzi "bardziej miażdżące" i "bardziej rozległe" ataki odwetowe, spodziewamy się, że dynamika cen ropy wzrośnie bliżej 120 USD - powiedział Robert Rennie, szef działu analiz rynku surowców w Westpac Banking Corp.

- Jeśli jednak prezydent USA przedłuży jeszcze swoje ultimatum, to spodziewamy się utrzymania cen ropy w przedziale 95-110 USD za baryłkę - dodał

Trump: Iran może zostać zniszczony w jedną noc

Prezydent USA powiedział w poniedziałek, że trwają negocjacje z Iranem. Zagroził, że jeśli do wtorkowego wieczoru Iran nie zawrze porozumienia, kraj ten powróci do epoki kamienia.

Prezydent przypomniał na konferencji prasowej, że ultimatum dla Iranu upływa o godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w Polsce). W przeciwnym razie - zagroził - Iran nie będzie miał elektrowni, mostów i powróci do epoki kamienia.

- Cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro - oświadczył Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu.

Dodał, że Amerykanie mogą zniszczyć wszystkie irańskie mosty i elektrownie w ciągu czterech godzin, czyli do północy (czasu wschodnioamerykańskiego) z wtorku na środę.

Warunki Trumpa i odpowiedź Iranu

Donald Trump zaznaczył, że częścią porozumienia z Iranem musi być gwarancja swobodnego przepływu ropy. Prezydent USA podkreślił, że otwarcie Cieśniny Ormuz jest "dużym priorytetem". Oświadczył, że Amerykanie wygrali wojnę, dlatego to oni, a nie Irańczycy mogą w przyszłości naliczać opłaty za wykorzystywanie tego szlaku wodnego przez statki.

Iran ostrzegł już, że odpowie na działania USA zintensyfikowaniem ataków na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej.

To może zaostrzyć globalny kryzys paliwowy i zwiększyć szkody dla światowej gospodarki.

