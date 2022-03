Ceny ropy nie przestają rosnąć. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na kwiecień jest wyceniana po 110,09 USD za baryłkę, wyżej o 4,88 proc. Wcześniej surowiec zdrożał do 111,09 USD za baryłkę.

Ropa naftowa. W środę spotkanie OPEC+

Analitycy wcześniej wskazywali, że OPEC+ może utrzymać swój plan stopniowego zwiększania produkcji ropy co miesiąc o 400 tys. baryłek dziennie.

Próba obniżenia cen przez MAE nie powiodła się, co widać po notowaniach surowca na globalnych giełdach paliw.

"Przy globalnym dziennym zapotrzebowaniu na ropę na poziomie ok. 100 mln baryłek uwolnienie 60 mln baryłek ropy zaspokoi nieco ponad pół dnia zapotrzebowania na ten surowiec" - czytamy w rynkowej nocie RBC.

"Ledwo wystarczy do lunchu" - podkreślają analitycy RBC.

Inwazja Rosji na Ukrainę a ceny ropy

Chociaż inwazja Rosji na Ukrainę nie doprowadziła jeszcze do rzeczywistej utraty rosyjskiej ropy z rynku, to rosną jednak obawy, że zachodnie sankcje wobec tego kraju mogą poważnie wpłynąć na rosyjski eksport energii.

Analitycy RBC wskazują, że jeszcze dwa tygodnie temu na rynkach prognozowano, że ceny ropy wzrosną do 115 USD za baryłkę do lata, co wydawało się agresywnymi szacunkami.