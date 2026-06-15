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"Niech ropa popłynie!". Rynek reaguje na zapowiedź porozumienia USA-Iran

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ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Donald Trump: wkrótce nastąpi podpisanie porozumienia z Iranem
Źródło wideo: Reuters/TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ceny ropy spadły w poniedziałek do najniższego poziomu od marca po tym, jak prezydent USA Donald Trump i wiceminister spraw zagranicznych Iranu poinformowali o osiągnięciu wstępnego porozumienia w sprawie zakończenia wojny i wznowienia żeglugi przez cieśninę Ormuz.

"Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu Truth Social. "Statki świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!" - dodał.

Jest porozumienie USA-Iran. Trump: niech popłynie ropa
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Jest porozumienie USA-Iran. Trump: niech popłynie ropa

TVN24

Kontrakty terminowe na ropę Brent zniżkowały o 4,08 dol., czyli 4,7 proc., do poziomu 83,25 dol. za baryłkę około godz. 04.15 czasu uniwersalnego (GMT).

Amerykańska ropa WTI kosztowała 80,53 dol., spadając o 4,35 dol., czyli 5,1 proc. To najniższy poziom od 10 marca, po tym jak w piątek potaniały o ponad 3 proc.

Jest porozumienie pomiędzy USA i Iranem

USA i Iran podpiszą w piątek memorandum o porozumieniu w Szwajcarii - powiedział premier Pakistanu, którego kraj pełnił rolę mediatora. Trump oświadczył w niedzielę, że cieśnina Ormuz będzie dostępna "bez opłat" oraz że amerykańska blokada morska irańskich portów również zostanie zakończona.

Półoficjalna irańska agencja informacyjna Mehr poinformowała, że projekt porozumienia przewiduje ponowne otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 30 dni na podstawie irańskich ustaleń.

- Premia ryzyka geopolitycznego, która została wbudowana w ropę, jest obecnie dość agresywnie odpracowywana, gdy traderzy wyceniają perspektywę przywrócenia przepływów ropy - skomentował Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade.

Kiedy popłynie ropa przez cieśninę Ormuz?

Świat stracił miliony baryłek ropy i gazu od czasu, gdy wojna zamknęła cieśninę Ormuz, będącą wąskim gardłem dla jednej piątej światowych zasobów ropy i skroplonego gazu ziemnego, na ponad trzy miesiące.

Inwestorzy uważnie obserwują również, jak szybko producenci z Bliskiego Wschodu mogą wznowić produkcję i eksport ropy po zniszczeniach spowodowanych wojną oraz czy do regionu wpłynie więcej statków.

>>> Krytycznie mało ropy. Zapasy USA na niebezpiecznym poziomie

- Chociaż te niepewności sugerują ryzyko wzrostu dla naszej prognozy, że kontrakty terminowe na ropę na Brent osiągną 80 dolarów za baryłek do końca roku, warto zauważyć, że przepływ ropy przez cieśninę Ormuz musi jedynie osiągnąć 60-70 proc. poziomów sprzed wojny, aby przywrócić rynki ropy do przedwojennych oczekiwań nadpodaży - ocenił Vivek Dhar, strateg surowcowy w Commonwealth Bank of Australia.

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Wstęp do szerszego porozumienia

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu, Kazem Gharibabadi, powiedział, że podczas 60-dniowego okresu zawieszenia broni zostanie wynegocjowane szersze porozumienie.

Państwa E4, w tym Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy, poinformowały w niedzielę, że są gotowe znieść sankcje wobec Iranu w odpowiedzi na kroki w zakresie jego programu nuklearnego.

- Poza natychmiastową reakcją cenową, uwaga przeniesie się teraz na tempo rzeczywistej normalizacji podaży i zgodności z porozumieniem - powiedziała Priyanka Sachdeva, starsza analityczka rynku w Phillip Nova.

- Choć konflikt dobiegł końca, a przepływy ropy przez cieśninę Ormuz mogą stopniowo wrócić do normy, szkody już wyrządzone nie mogą zostać odwrócone z dnia na dzień. Obejmuje to nie tylko fizyczne uszkodzenia infrastruktury naftowej, ale także obciążenia ekonomiczne gospodarki importujące ropę, które od miesięcy borykają się z podwyższonymi kosztami energii - dodała.

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Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Ropa naftowaDonald TrumpUSAIranKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina Ormuz
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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