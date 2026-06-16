Rynki Ceny ropy znowu w dół. Najdłuższa seria spadkowa w tym roku Oprac. Wiktor Knowski |

Niedobory paliwa w Sewastopolu na Krymie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ceny ropy naftowej na globalnych rynkach przed godziną 8.00 wyglądały następująco:

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 80,48 USD - niżej o 0,33 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 82,77 USD za baryłkę, w dół o 0,48 proc.

Czwarta z kolei zniżkowa sesja dla cen ropy to reakcja na porozumienie USA i Iranu w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz, co zwiększyło oczekiwania inwestorów na ożywienie podaży.

Reakcja na porozumienie USA z Iranem

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek po przybyciu do francuskiego Evian-les-Bains na szczyt G7, że cieśnina Ormuz zostanie całkowicie otwarta w piątek. Zapowiedział także, że tekst wstępnego porozumienia zawartego przez USA z Iranem zostanie opublikowany po piątku.

Prezydent USA ocenił, że Stany Zjednoczone nie będą potrzebowały "wiele pomocy" ze strony innych państw w kwestii Ormuzu, ponieważ cieśnina będzie otwarta. Dodał zarazem, że "nie jest złym pomysłem", by pojawiły się okręty dwóch czy kilku krajów, ponieważ "nigdy nie wiadomo, co się wydarzy".

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Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu powiedział w poniedziałek, że wstępne porozumienie z Iranem zostało podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a, a także przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Ghalibafa.

Przedstawiciele administracji zapowiedzieli, że szczegóły porozumienia zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni i jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się negocjacje techniczne na temat szczegółów porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego.

Umowa między USA i Iranem ma na celu trwałe zakończenie trwającej od 28 lutego br. wojny na Bliskim Wschodzie.

Banki obniżają prognozy

Brak szczegółów co do umowy tymczasowej USA i Iranu sprawia jednak, że rynek woli zachować pewną ostrożność, a sposób wdrożenia porozumienia stron budzi też wiele pytań, m.in. o bezpieczeństwo żeglugi w cieśninie Ormuz.

Jednak wiodące banki z Wall Street, w tym Morgan Stanley i Goldman Sachs Group Inc. już obniżyły swoje prognozy cen ropy.

Morgan Stanley szacuje, że po zawarciu umowy średnia cena ropy Brent wyniesie 90 USD za baryłkę od lipca do września w porównaniu z wcześniejszą prognozą na poziomie 100 USD za baryłkę. Na IV kw. Morgan Stanley obniżył prognozę ceny Brent o 15 USD do 80 USD za baryłkę.

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"Wiele pozostaje jeszcze do negocjacji, a kluczowe ryzyka utrzymują się, ale na razie jest kluczowy krok (umowa) w kierunku deeskalacji konfliktu i zwiększenia eksportu ropy przez cieśninę Ormuz" - twierdzą analitycy Morgan Stanley w rynkowej nocie.

"Widzimy, że do września produkcja ropy powróci o 50 proc., do grudnia - o 80 proc., czyli szybciej niż wcześniej oceniano" - dodają.

Goldman Sachs zakłada zaś, że eksport ropy z Zatoki Perskiej osiągnie poziom sprzed wojny do końca lipca, czyli miesiąc wcześniej niż przewidywano. Analitycy Goldman Sachs oceniają, że średnia cena ropy Brent w IV kw. będzie na poziomie 80 USD, czyli o 10 USD mniej niż wcześniej zakładali.

Mniejszymi optymistami są analitycy RBC Capital Markets LLC, którzy przyjmują bardziej ostrożne tony.

"Uważamy, że osiągnięcie poziomu (dostaw ropy z Zatoki Perskiej) zbliżonego do 27 lutego (na dzień przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie) zajmie miesiące" - piszą w nocie dla klientów.

"Szczytowe przepływy ropy w cieśninie Ormuz mogą być już za nami" - dodają.

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