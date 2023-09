Gwałtowny wzrost cen ropy. Jest zapowiedź Rosji i Arabii Saudyjskiej

Rosja i Arabia Saudyjska zapowiedziały utrzymanie do końca roku dobrowolnych cięć wydobycia ropy - powiadomiła we wtorek agencja Reutera. Ceny ropy gwałtownie wzrosły.

Mniejsze wydobycie pomoże Rosji

Ceny ropy

We wtorek ok. godz. 18.00 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie wzrosły do 91,14 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku wzrosły do 88,03 dol.