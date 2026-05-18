Ceny ropy w górę po atakach na elektrownię atomową

Do godziny 04.32 czasu GMT (6.32 czasu polskiego) kontrakty terminowe na ropę typu Brent wzrosły o 2,01 USD (czyli o 1,84 proc.) do poziomu 111,27 USD za baryłkę, spadając jednak nieco z pułapu 112 USD, który osiągnęły wcześniej, notując najwyższy poziom od 5 maja.

Amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI) kosztowała 107,75 USD za baryłkę - co oznacza wzrost o 2,33 USD (czyli o 2,21 proc.) - po wcześniejszym skoku do 108,70 USD, czyli najwyższego poziomu od 30 kwietnia. Czerwcowy kontrakt z najbliższym terminem zapadalności wygasa we wtorek.

W ubiegłym tygodniu oba kontrakty zyskały ponad 7 proc., gdy zmalały nadzieje na porozumienie między USA a Iranem, które odblokowałoby transport przez cieśninę Ormuz - szlak, przez który przed rozpoczęciem wojny przepływała jedna piąta światowego wydobycia ropy.

Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie

Zeszłotygodniowe rozmowy Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem zakończyły się bez przełomu. Pekin - największy globalny importer ropy - nie zadeklarował pomocy w rozwiązaniu konfliktu, który wywołały amerykańsko-izraelskie ataki na Iran.

Ataki dronów na ZEA i Arabię Saudyjską oraz retoryka Stanów Zjednoczonych i Iranu nasiliły obawy przed eskalacją konfliktu.

"Te uderzenia dronów to wyraźne ostrzeżenie - ponowne amerykańskie lub izraelskie ataki na Iran mogą wywołać kolejne uderzenia odwetowe ze strony Iranu lub jego sojuszników regionalnych wymierzone w infrastrukturę energetyczną i krytyczną w Zatoce Perskiej" - ocenił Tony Sycamore, analityk rynku w IG.

Władze ZEA poinformowały, że badają źródło ataku na elektrownię jądrową Barakah, dodając, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mają pełne prawo odpowiedzieć na takie "ataki terrorystyczne".

Arabia Saudyjska, która przechwyciła trzy drony nadlatujące z przestrzeni powietrznej Iraku, ostrzegła, że podejmie niezbędne działania operacyjne w odpowiedzi na każdą próbę naruszenia jej suwerenności i bezpieczeństwa.

USA wygaszają zwolnienia z sankcji

Jak donosi portal Axios, oczekuje się, że we wtorek Trump spotka się z głównymi doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego, aby omówić warianty działań militarnych wobec Iranu.

Krokiem, który może dodatkowo wesprzeć ceny ropy, było dopuszczenie przez administrację Trumpa w sobotę do wygaśnięcia zwolnienia z sankcji (które po miesięcznym przedłużeniu pozwalało wcześniej krajom takim jak Indie na zakup rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską).

"Obawy przed kolejnymi atakami na Iran pogłębiły lęki o podaż surowca... a decyzja Stanów Zjednoczonych o wygaśnięciu zwolnienia z sankcji wobec Rosji na pewno w tym nie pomogła" - podsumowała Vandana Hari, założycielka firmy Vanda Insights zajmującej się analizą rynku ropy.

