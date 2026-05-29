Rynki

Tak się zmieniają ceny ropy. Rynek reaguje na doniesienia z Iranu

W piątek ceny ropy naftowej nadal spadają, zbliżając się do największej tygodniowej obniżki od początku kwietnia. Inwestorzy liczą na osiągnięcie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które mogłoby umożliwić ponowne otwarcie cieśniny Ormuz dla żeglugi.

W piątek, 29 maja, notowania ropy kształtują się następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 87,55 dolara - niżej o 1,55 procent;
  • Brent na ICE na lipiec była wyceniana po około 92,52 dolara za baryłkę - niżej o około 1,29 procent.

Cena ropy Brent spadła w tym tygodniu o 10,5 procent, co stanowi największy spadek od 6 kwietnia, natomiast cena ropy WTI spadła o 9,2 procent, co jest największą tygodniową stratą od 13 kwietnia.

Porozumienie coraz bliżej

Źródła Axios poinformowały, że Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły porozumienie w sprawie przedłużenia zawieszenia broni i zniesienia ograniczeń dotyczących żeglugi w cieśninie Ormuz, choć prezydent USA Donald Trump nie zatwierdził jeszcze tego porozumienia, a irańskie media państwowe twierdzą, że nie zostało ono sfinalizowane.

- Rynek nadal zakłada, że konflikt się zakończy i wkrótce dojdzie do formalnego porozumienia. Dopóki ten scenariusz się utrzymuje, ropa może kontynuować spadki w kierunku technicznego wsparcia w rejonie niskich 80 dolarów za baryłkę - ocenił, cytowany przez Reutersa, analityk IG Tony Sycamore.

Stanowisko władz USA i Iranu

W czwartek wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że trudno powiedzieć, kiedy i czy prezydent Donald Trump podpisze wstępne porozumienie z Iranem. Potwierdził, że zawieszenie broni z Irańczykami nadal obowiązuje.

Irańska agencja Fars podała, że irańskie siły zbrojne wystrzeliły pociski w nieokreślone cele w czwartek wieczorem.

- Powoli i mozolnie zmierzamy w kierunku tego, co przedstawia się jako porozumienie. Jeśli to przedłużenie zawieszenia broni, to nic się zasadniczo nie zmieni. Tym, co będzie odróżniać to od wszystkich poprzednich, jest to, że wydaje się, iż istnieje przynajmniej konsensus co do potrzeby natychmiastowego rozwiązania obu blokad morskich - powiedział Aaron Stein, prezes Foreign Policy Research Institute.

- Konsensus pozostaje taki, że konflikt się zakończył, a porozumienie jest w drodze. Dopóki ta narracja się utrzyma, ropa naftowa ma potencjał, aby kontynuować spadek w kierunku wsparcia linii trendu w okolicach 80 dolarów - powiedział analityk IG Tony Sycamore.

Wahania notowań na rynkach

Ceny były zmienne w ostatnich sesjach, wahając się nawet o 6 dolarów dla obu benchmarków w związku ze sprzecznymi sygnałami dotyczącymi możliwego zakończenia trzymiesięcznej wojny USA i Izraela z Iranem oraz potencjalnego ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, kluczowej arterii dla około jednej piątej światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Transport przez ten newralgiczny punkt nadal stanowi niewielki ułamek poziomu sprzed wojny. Analitycy ING oceniają, że ponowne otwarcie cieśniny przyniosłoby natychmiastową ulgę rynkowi ropy naftowej, ale ożywienie jest nadal niepewne.

"Wydobycie ropy naftowej w sektorze wydobywczym znacznie spadło od czasu wojny, a producenci wstrzymali produkcję, aby sprostać ograniczeniom w zakresie magazynowania. Ożywienie produkcji będzie stopniowe, a nie natychmiastowe. Rafinerie w regionie muszą zwiększyć produkcję. To zajmie trochę czasu, biorąc pod uwagę, że część tej infrastruktury była celem ataków na wcześniejszym etapie konfliktu" - poinformował ING w raporcie.

Wyzwania dla wznowienia dostaw

Nawet jeśli porozumienie zostanie uzgodnione, wznowienie dostaw ropy naftowej będzie utrudnione przez liczne przeszkody. Wśród nich należy wymienić konieczność usunięcia min na szlaku wodnym, ponowne uruchomienie zamkniętych pól naftowych, które może zająć miesiące, a także naprawę uszkodzeń infrastruktury energetycznej spowodowanych atakami dronów i rakiet. Ponadto dotarcie statków do krajów importujących zajmie tygodnie.

- Spodziewam się, że dostawy ropy pozostaną mocno ograniczone ze względu na opóźnienie w transporcie tankowców i czas potrzebny na wznowienie produkcji. Możemy stracić kolejny miliard baryłek dostaw w okresie odbudowy podaży - powiedział Ryan McKay, starszy strateg ds. surowców w TD Securities.

Amerykański Departament Energii podał w czwartek, że zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 3,33 miliona baryłek, czyli o 0,75 procent, do 441,69 miliona baryłek.

Źródło: PAP
