Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Rynek zareagował na doniesienia w sprawie Iranu

|
ropa naftowa
Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Ded Pixto/AdobeStock
W poniedziałek ceny ropy naftowej wyraźnie spadają po doniesieniach o możliwym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zgodnie z jego założeniami miałoby dojść do rozminowania oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.

W poniedziałek rano notowania ropy kształtują się następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 90,85 dolara - niżej o około 5,95 procent;
  • brent na ICE na VII jest wyceniana po 97,70 USD za baryłkę, w dół o 5,64 procent.

Ropa na świecie tanieje po tym jak wysocy rangą urzędnicy zasygnalizowali, że USA i Iran zbliżają się do zawarcia porozumienia m.in. w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz - ważnego szlaku do transportu m.in. ropy naftowej i gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu.

Trwają negocjacje nad porozumieniem

Negocjacje nad kluczowymi zapisami porozumienia wciąż jednak trwają i na razie nie opublikowano treści porozumienia. Irańska agencja Tasnim podała, że pozostają jeszcze "jeden lub dwa" sporne punkty.

Według Tasnim z negocjowanego wstępnego porozumienia wynika, że Iran domaga się, by amerykańska blokada irańskich portów została całkowicie zniesiona w ciągu 30 dni, i grozi, że w przeciwnym razie w cieśninie "nie nastąpią żadne zmiany".

To może być najdroższy sezon podróży od lat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To może być najdroższy sezon podróży od lat

Turystyka

"Czas działa na naszą korzyść"

W sobotę prezydent USA Donald Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało "w dużej mierze" wynegocjowane i omawiane są ostatnie szczegóły.

Prezydent USA w niedzielę zapowiedział, że amerykańska blokada irańskich portów będzie utrzymana do zawarcia porozumienia z Teheranem. Zapewnił, że trwające negocjacje są konstruktywne.

"Negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny, a ja poinformowałem moich przedstawicieli, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia, ponieważ czas działa na naszą korzyść" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Podziękował krajom Bliskiego Wschodu za wsparcie i współpracę. Napisał, że współpraca ta będzie "wzmocniona poprzez dołączenie przez te kraje do historycznych Porozumień Abrahamowych i, kto wie, możliwe, że Islamska Republika Iranu również chciałaby (do nich) dołączyć!".

Donald Trump wskazał, że nie ma się co spieszyć z zawarciem umowy, która "nawet nie została jeszcze w pełni wynegocjowana".

Czytaj też: Nowa wersja porozumienia. Reuters: przekazali ją Stanom Zjednoczonym

"Świat może otrzymać dobre wieści"

Z kolei w niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio nie wykluczył, że jeszcze tego dnia pojawi się więcej informacji o porozumieniu amerykańsko-irańskim.

- Myślę, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat może otrzymać dobre wieści - mówił dziennikarzom podczas wizyty w Indiach Rubio.

Szef amerykańskiej dyplomacji zasugerował, że przygotowywane porozumienie rozwiąże problemy związane z blokadą cieśniny Ormuz, wprowadzoną przez Iran na początku marca.

Powtórzył też stanowisko amerykańskiej administracji, że Iran nie może uzyskać broni atomowej.

- Umowa między USA i Iranem zapoczątkuje proces, który w końcu może doprowadzić nas do miejsca, do którego dąży prezydent (USA Donald Trump), czyli do świata, który nie musi już obawiać się irańskiego arsenału nuklearnego – wskazał Rubio.

W poniedziałek w New Delhi Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone dadzą dyplomacji wszelkie szanse na sukces, a prace nad porozumieniem są wciąż w toku.

- Myśleliśmy, że możemy mieć jakieś wieści (ws. porozumienia) wczoraj wieczorem - powiedział reporterom Rubio.

- Może dziś. Nie doszukiwałbym się w tym niczego szczególnego - dodał.

Porozumienie coraz bliżej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła zaś w niedzielę, że z zadowoleniem przyjmuje postęp w rozmowach między USA a Iranem. Jak podkreśliła, potrzebne jest porozumienie, które doprowadzi do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i zagwarantuje swobodę żeglugi bez opłat.

Jak dodała, nie można pozwolić Iranowi na wejście w posiadanie broni nuklearnej.

- Musi on również zaprzestać działań destabilizujących region, które prowadzi bezpośrednio lub przez swoich popleczników - zaznaczyła von der Leyen.

Trump: porozumienie w dużej mierze wynegocjowane
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: porozumienie w dużej mierze wynegocjowane

TVN24

Według niej Iran musi także skończyć z nieuzasadnionymi i powtarzającymi się atakami na swoich sąsiadów.

- Obie strony mogą być 'bliżej siebie' w kwestii zawieszenia broni i ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, ale wciąż różnią się w trudniejszych spornych kwestiach - powiedziała Charu Chanana, główna strateg ds. inwestycji w Saxo Markets, wskazując na sankcje wobec Iranu i jego program nuklearny.

- Ropa naftowa uwzględnia dziś w cenach ulgę, a nie trwałe rozwiązanie konfliktu - podkreśliła Chanana.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
apteka leki shutterstock_1061861099
Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja
Piotr Wójcik
Ból onkologiczny można skutecznie leczyć. Są od tego specjaliści
Ból onkologiczny można leczyć. Nie każdy pacjent o tym wie
Zuzanna Kuffel
para kobieta mezczyzna wsparcie shutterstock_2674532757
Gdy odzywa się syndrom oszusta... Jak bliscy mogą pomóc osobie z ADHD?
Agnieszka Pióro
Udostępnij:
Tagi:
ceny ropyRopa naftowaKonflikt na Bliskim Wschodzie
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów, w środku dzieci. Są ranni
TVN24
Ukraina wciąż walczy ze skutkami zmasowanego rosyjskiego ataku
Setki zniszczonych budynków. Ogromne straty po zmasowanym ataku
TVN24
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
TVN24
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Piaseczno
Stacja benzynowa paliw tankowanie
PILNETakie będą ceny paliw we wtorek
Moto
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
Z kraju
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
TVN24
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi chętni do kandydowania na prezydenta
TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Referendum w Krakowie. Są oficjalne wyniki
TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
TVN24
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
TVN24
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Zmiana kursu. Lewica wystawi swojego kandydata
TVN24
Utrudnienia po dwóch kolizjach na S2
Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
WARSZAWA
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w domu matki prezydenta. Dziennikarz o "specjalnej puli adresów"
TVN24
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał autem nad Morskie Oko, teraz przeprasza. "Opuściłem Polskę dobrowolnie"
TVN24
Puste ulice w mieście Garden Grove. Wydano nakaz ewakuacji w związku z uszkodzonym zbiornikiem z toksyczną substancją
Znaleziono pęknięcie w zbiorniku. "Nie jesteśmy bezpieczni"
METEO
Inicjatorzy referendum. Z mikrofonem Jan Hoffman
Inicjator referendum ogłosił sukces i zaapelował do premiera
TVN24
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
METEO
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Odwołali prezydenta. Co dalej?
TVN24
24 0725 latwogang-0006
Sukces akcji Łatwoganga. Ile zebrał pieniędzy
Z kraju
GettyImages-1192191061
Powstanie czwarta część "Ojca chrzestnego". "Wizja zachwyciła nas wszystkich"
TVN24
Piłkarze Wisły Kraków razem z kibicami świętowali awans do Ekstraklasy na Rynku Głównym w Krakowie
11-latka trafiona w głowę petardą
TVN24
Zdarzenie w miejscowości Kokotów (Małopolskie)
Awaria pociągu. "Utknęło 700 osób"
TVN24
Samochód blokował tory kolejowe
Samochód bez kierowcy blokował tory kolejowe
WARSZAWA
Donald Trump rusza w podróż do Chin
Najgorsze nastroje w historii. Koszty życia uderzają w Trumpa
Ze świata
Wieczór referendalny grupy ReferendumKRK
Politolożka: symboliczne przejmowanie władzy przez PiS
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica