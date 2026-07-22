Rynki "Nie wycofujemy się teraz". Ropa reaguje na słowa Trumpa Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Majtkowski o kruchym rozejmie między USA a Iranem i wpływie na ceny ropy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W środę 22 lipca o godz. 7.40 notowania ropy kształtują się następująco:

baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 85,42 dolara - wyżej o 1,28 procent;

Brent na ICE na wrzesień była wyceniana po około 92,26 dolara za baryłkę - wyżej o około 1,37 procent.

Trump: teraz się nie wycofujemy

Ropa zyskuje, bo prezydent USA Donald Trump bagatelizuje perspektywy natychmiastowych rozmów z Iranem. Obie strony USA i Iran "wymieniają się" atakami, a bojownicy Huti w Jemenie zagrozili żegludze na Morzu Czerwonym.

Prezydent USA ostrzegł we wtorek, że wojska amerykańskie uderzą "całkiem niedługo" w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu oraz że po amerykańskich uderzeniach Iran będzie potrzebował 25 lat, by odbudować kraj.

Amerykański prezydent odniósł się też do kolejnej eskalacji w konflikcie z Iranem. - Gdybyśmy wycofali się teraz, odbudowa zajęłaby Iranowi 20, 25 lat. Nie zakończyliśmy jeszcze naszej misji, ale gdybyśmy wycofali się teraz, odbudowa zajęłaby im dużo czasu - lata. Jednak nie wycofujemy się teraz - mówił.

Prezydent USA przekonywał, że Iran chce się pilnie spotkać i dopóki nie będzie gotowy na znaczące spotkanie, "nie jesteśmy zainteresowani".

- Oni chcą się rozpaczliwie spotkać i dopóki nie będą gotowi na znaczące spotkanie, nie będziemy nimi zainteresowani - powiedział Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Libanu w Białym Domu.

Ryzyko blokady Morza Czerwonego

Donald Trump "obiecał" też reakcję USA, jeśli rebelianci Huti zablokują Morze Czerwone, ale nie sprecyzował, w jaki sposób odpowiedzą.

- Jeśli coś takiego się wydarzy, zajmiemy się tym - zapowiedział prezydent USA.

Analitycy wskazują, że blokada Morza Czerwonego przez Huti grozi przekroczeniem cen ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę.

- Huti mogą przedstawić to jako walkę z Arabią Saudyjską, ale jest to ściśle powiązane z najnowszą eskalacją wojny USA z Iranem - powiedziała Dina Esfandiary, analityczka Bloomberg Economics (BE).

- Dodatkowa eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie sprawia, że Waszyngtonowi i Teheranowi będzie trudniej znaleźć drogę wyjścia - dodała.

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Tak mogą wzrosnąć ceny ropy

Analityczka BE wskazała, że stawka dla rynku ropy jest wysoka. - Całkowite zamknięcie Morza Czerwonego groziłoby wzrostem cen ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę - ostrzegła.

Tymczasem Teheran odrzuca twierdzenia Amerykanów, że dąży do dalszych rozmów z USA. Mediatorzy starają się jednak "ożywić" tymczasowe porozumienie pokojowe USA-Iran z 17 czerwca.

Analitycy podkreślają, że w lipcu ceny ropy wzrosły o około 20 proc. w reakcji na wznowienie działań wojennych w trwającej już prawie 5 miesięcy wojnie na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się pod koniec lutego od nalotów USA i Izraela na Iran.