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"Nie wycofujemy się teraz". Ropa reaguje na słowa Trumpa

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ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Majtkowski o kruchym rozejmie między USA a Iranem i wpływie na ceny ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ceny ropy naftowej ponownie rosną po wypowiedziach Donalda Trumpa, który wykluczył szybkie wznowienie rozmów z Iranem. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost notowań są groźby Huti dotyczące blokady morskiej Arabii Saudyjskiej. Analitycy ostrzegają, że całkowite zamknięcie szlaku przez Morze Czerwone mogłoby podbić ceny ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę.

W środę 22 lipca o godz. 7.40 notowania ropy kształtują się następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 85,42 dolara - wyżej o 1,28 procent;
  • Brent na ICE na wrzesień była wyceniana po około 92,26 dolara za baryłkę - wyżej o około 1,37 procent.

Trump: teraz się nie wycofujemy

Ropa zyskuje, bo prezydent USA Donald Trump bagatelizuje perspektywy natychmiastowych rozmów z Iranem. Obie strony USA i Iran "wymieniają się" atakami, a bojownicy Huti w Jemenie zagrozili żegludze na Morzu Czerwonym.

Prezydent USA ostrzegł we wtorek, że wojska amerykańskie uderzą "całkiem niedługo" w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu oraz że po amerykańskich uderzeniach Iran będzie potrzebował 25 lat, by odbudować kraj.

Amerykański prezydent odniósł się też do kolejnej eskalacji w konflikcie z Iranem. - Gdybyśmy wycofali się teraz, odbudowa zajęłaby Iranowi 20, 25 lat. Nie zakończyliśmy jeszcze naszej misji, ale gdybyśmy wycofali się teraz, odbudowa zajęłaby im dużo czasu - lata. Jednak nie wycofujemy się teraz - mówił.

Prezydent USA przekonywał, że Iran chce się pilnie spotkać i dopóki nie będzie gotowy na znaczące spotkanie, "nie jesteśmy zainteresowani".

- Oni chcą się rozpaczliwie spotkać i dopóki nie będą gotowi na znaczące spotkanie, nie będziemy nimi zainteresowani - powiedział Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Libanu w Białym Domu.

Ryzyko blokady Morza Czerwonego

Donald Trump "obiecał" też reakcję USA, jeśli rebelianci Huti zablokują Morze Czerwone, ale nie sprecyzował, w jaki sposób odpowiedzą.

- Jeśli coś takiego się wydarzy, zajmiemy się tym - zapowiedział prezydent USA.

Analitycy wskazują, że blokada Morza Czerwonego przez Huti grozi przekroczeniem cen ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę.

- Huti mogą przedstawić to jako walkę z Arabią Saudyjską, ale jest to ściśle powiązane z najnowszą eskalacją wojny USA z Iranem - powiedziała Dina Esfandiary, analityczka Bloomberg Economics (BE).

- Dodatkowa eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie sprawia, że Waszyngtonowi i Teheranowi będzie trudniej znaleźć drogę wyjścia - dodała.

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Tak mogą wzrosnąć ceny ropy

Analityczka BE wskazała, że stawka dla rynku ropy jest wysoka. - Całkowite zamknięcie Morza Czerwonego groziłoby wzrostem cen ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę - ostrzegła.

Tymczasem Teheran odrzuca twierdzenia Amerykanów, że dąży do dalszych rozmów z USA. Mediatorzy starają się jednak "ożywić" tymczasowe porozumienie pokojowe USA-Iran z 17 czerwca.

Analitycy podkreślają, że w lipcu ceny ropy wzrosły o około 20 proc. w reakcji na wznowienie działań wojennych w trwającej już prawie 5 miesięcy wojnie na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się pod koniec lutego od nalotów USA i Izraela na Iran.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ropa naftowaceny ropyKonflikt na Bliskim WschodzieDonald Trump
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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