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Co z cenami ropy? Inwestorzy łapią oddech

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Ignacy Morawski: dostawy ropy naftowej z Bliskiego Wschodu wróciły do poziomów sprzed wojny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W piątek ceny ropy naftowej pozostają stabilne. Obawy przed ponowną eskalacją napięć między USA a Iranem równoważą sygnały wskazujące na możliwą poprawę dostaw surowca z Bliskiego Wschodu.

W piątek rano notowania ropy kształtowały się następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 92,68 dolara - spadek o 0,2 procent;
  • Brent na ICE była wyceniana po około 102,28 dolara za baryłkę - spadek o 0,03 procent.

- Rynek analizuje wyraźnie niejednoznaczny zestaw sygnałów, które pojawiły się w tym tygodniu - powiedział Tim Waterer, główny analityk KCM Trade. Dodał, że po burzliwym czwartku inwestorzy "po prostu łapią oddech".

- Lepsze perspektywy dla eksportu z Arabii Saudyjskiej są równoważone przez doniesienia o kolejnym amerykańskim lotniskowcu zmierzającym w kierunku Zatoki Perskiej, a także przez decyzję Chin o ograniczeniu eksportu produktów rafinacji ropy - wyjaśnił analityk.

Chiny chronią krajowe zapasy paliw

Ceny ropy zakończyły poprzednią sesję wzrostami po doniesieniach agencji Reuters, że chińskie rafinerie wstrzymały w październiku eksport produktów naftowych. Pekin chce w ten sposób chronić krajowe zapasy.

Ograniczenie chińskiego eksportu może zmniejszyć dostępność paliw na światowym rynku, wzmacniając obawy o podaż produktów rafinowanych.

USA zwiększają obecność na Bliskim Wschodzie

"The Wall Street Journal" podał z kolei, że Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód trzeci lotniskowiec oraz do 10 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Prezydent Donald Trump ma rozważać wznowienie ataków na Iran po wyborach uzupełniających do Kongresu USA.

- Bardziej bezpośrednim problemem jest dostępność bliskowschodniej ropy i produktów rafinowanych, a także możliwość ich transportu do pozostałych części świata - powiedziała Priyanka Sachdeva, dyrektorka ds. analiz rynkowych w Phillip Nova.

Jej zdaniem poziom 100 dolarów za baryłkę stał się psychologicznym progiem wpływającym na pozycjonowanie inwestorów. Dodała, że rynek "w coraz większym stopniu wycenia scenariusz, w którym łańcuchy dostaw przez dłuższy czas pozostają narażone na zakłócenia".

Waszyngton naciska na uwolnienie zapasów

Tymczasem administracja Trumpa wezwała Niemcy i Francję do uruchomienia awaryjnych zapasów oleju napędowego, aby złagodzić gwałtowny wzrost światowych cen paliw. Według trzech osób zaznajomionych z przebiegiem rozmów brak takiej decyzji może skutkować objęciem tych państw zakazem importu amerykańskiego oleju napędowego.

Według źródła Reutersa Stany Zjednoczone zwróciły się do Unii Europejskiej o uwolnienie 120 milionów baryłek oleju napędowego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Kraje Unii Europejskiej dysponują łącznie niemal 109 milionów ton awaryjnych zapasów ropy i paliw.

- Presja USA na państwa Unii Europejskiej, by uruchomiły swoje zapasy, również ogranicza wzrost cen - powiedział Mukesh Sahdev, główny analityk rynku ropy w XAnalysts.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Ropa naftowaceny ropy
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