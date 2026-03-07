Logo TVN24
Rynki

Wojna trzęsie rynkiem surowców. Minister: widzimy możliwe konsekwencje

rury gaz ropa rafineria gazociag shutterstock_2601763539
Andrzej Domański o oprocentowaniu pożyczki w ramach programu SAFE
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dostrzega potencjalne konsekwencje dla gospodarki z powodu dużych wzrostów cen ropy i gazu. Jak dodał, polski rząd jest przygotowany na każdy scenariusz.

- Na bieżąco analizujemy rozwój wydarzeń pod kątem ich wpływu na sytuację gospodarczą w Polsce. Na szczęście nasze źródła dostaw ropy i gazu są zdywersyfikowane, mamy również rozbudowaną infrastrukturę, która pozwala nam czuć się bezpiecznie - powiedział minister Andrzej Domański.

- Widzimy duże wzrosty na rynku ropy czy gazu, więc dostrzegam potencjalne konsekwencje dla gospodarki - dodał.

Jego zdaniem w tej chwili kluczowe pytanie, na które chcą znać odpowiedź rynki pod kątem chociażby bezpieczeństwa dostaw węglowodorów jest to, na ile ten konflikt będzie długotrwały.

- Analizujemy różne scenariusze, na każdy jesteśmy przygotowani - powiedział Andrzej Domański.

Ceny rosną z powodu wojny na Bliskim Wschodzie

Na rynku ropy i gazu trwają mocne wzrosty od czasu wybuchu wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Ropa WTI poszła w piątek w górę o ponad 11,6 proc., przebijając poziom 90 dolarów za baryłkę. Ropa Brent jest notowana na poziomie 92,6 dolarów za baryłkę, po zwyżce o 8,4 proc. W momencie wybuchu wojny ropa kosztowała poniżej 70 dolarów za baryłkę.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) wzrosły w ciągu tygodnia o około 50 proc.

Wojna Izraela i USA z Iranem, która rozprzestrzeniła się na cały region, trwa ósmy dzień, a zakłócenia w handlu energią wywołały obawy o intensywną konkurencję o dostawy i silniejszą presję inflacyjną, szczególnie w Europie.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Andrzej DomańskiMinisterstwo FinansówRopa naftowa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica