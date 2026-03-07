Wojna trzęsie rynkiem surowców. Minister: widzimy możliwe konsekwencje

Andrzej Domański o oprocentowaniu pożyczki w ramach programu SAFE

- Na bieżąco analizujemy rozwój wydarzeń pod kątem ich wpływu na sytuację gospodarczą w Polsce. Na szczęście nasze źródła dostaw ropy i gazu są zdywersyfikowane, mamy również rozbudowaną infrastrukturę, która pozwala nam czuć się bezpiecznie - powiedział minister Andrzej Domański.

- Widzimy duże wzrosty na rynku ropy czy gazu, więc dostrzegam potencjalne konsekwencje dla gospodarki - dodał.

Jego zdaniem w tej chwili kluczowe pytanie, na które chcą znać odpowiedź rynki pod kątem chociażby bezpieczeństwa dostaw węglowodorów jest to, na ile ten konflikt będzie długotrwały.

- Analizujemy różne scenariusze, na każdy jesteśmy przygotowani - powiedział Andrzej Domański.

Ceny rosną z powodu wojny na Bliskim Wschodzie

Na rynku ropy i gazu trwają mocne wzrosty od czasu wybuchu wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Ropa WTI poszła w piątek w górę o ponad 11,6 proc., przebijając poziom 90 dolarów za baryłkę. Ropa Brent jest notowana na poziomie 92,6 dolarów za baryłkę, po zwyżce o 8,4 proc. W momencie wybuchu wojny ropa kosztowała poniżej 70 dolarów za baryłkę.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) wzrosły w ciągu tygodnia o około 50 proc.

Wojna Izraela i USA z Iranem, która rozprzestrzeniła się na cały region, trwa ósmy dzień, a zakłócenia w handlu energią wywołały obawy o intensywną konkurencję o dostawy i silniejszą presję inflacyjną, szczególnie w Europie.

Opracowała Alicja Skiba/ams