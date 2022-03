Ropa drożeje. 6 złotych przebite na polskich stacjach benzynowych

Ropa drożeje i kosztuje już 114-116 dolarów za baryłkę. Kraje OPEC+ podczas 13-minutowego spotkania zignorowały rosyjską inwazję na Ukrainę. Państwa zdecydowały, że w kwietniu podwyższą swoje dostawy ropy - jak do tej pory co miesiąc - o 400 tysięcy baryłek dziennie. Jak podał e-petrol.pl, średnia ogólnopolska cena benzyny Pb98 ponownie przekracza poziom 6 złotych.

Kraje OPEC+ spotkały się na swoim posiedzeniu w środę, aby ustalić politykę podażową na kwiecień. Wystarczyło 13 minut i ustalono utrzymanie planu stopniowego zwiększania produkcji ropy co miesiąc o 400 tys. i o tyle wzrosną dostawy ropy z OPEC+ w kwietniu.

Ropa naftowa - notowania

Rekordowo krótkie spotkanie OPEC+

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała duże obawy na rynkach towarowych - od energii po zboża, co skłania wielu odbiorców towarów, w tym m.in. Chiny do szukania na świecie innych dostawców surowców i zbóż.

