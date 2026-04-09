Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Ceny paliw w piątek. Tyle będą kosztowały

Stacja paliw, benzyna
Skomplikowana sytuacja w cieśnienie Ormuz
Źródło: TVN24
Zgodnie z opublikowanym w czwartek obwieszczeniem ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw - w piątek na stacjach benzyna i olej napędowy mają być tańsze niż dzień wcześniej.

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa w piątek, 10 kwietnia, będą zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,17 zł za litr;
  • Pb98 - 6,77 zł za litr;
  • ON - 7,66 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane na podstawie obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny paliw w Polsce

W czwartek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,27 zł (więcej niż w piątek o 10 groszy), benzyny 98 - 6,88 zł (więcej o 11 groszy), a oleju napędowego - 7,83 zł (więcej o 17 groszy).

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Moto

Nowe przepisy

Według przepisów resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Jeśli nowe stawki zostaną ogłoszone przed dniami wolnymi od pracy i świętami, to będą obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Premier Donald Tusk zapowiedział w środę, że rząd będzie "dmuchał na zimne" i nie zamierza rezygnować z pakietu Ceny Paliwa Niżej w związku z rozejmem na Bliskim Wschodzie.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwMiłosz Motykatankowaniestacja paliwPaliwoStacje paliwpaliwasprzedaż paliwStacje benzynoweBenzyna
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

