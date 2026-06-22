Ile kosztuje paliwo w Europie? Polska z jednym z najlepszych wyników
Ceny paliw w UE w maju wzrosły o 20,7 proc. rdr po wzroście o 20,8 proc. rdr w kwietniu. Natomiast w Polsce wzrost wyniósł 12,7 proc. rdr i był to jeden z najniższych w Unii.
Ceny paliw w Europie
W porównaniu z majem 2025 r. ceny paliw i środków smarnych wzrosły we wszystkich krajach UE, a w 4 z nich wzrosty przekroczyły 30 proc.:
- w Bułgarii (+33,9 proc.),
- w Luksemburgu (+32,2 proc.),
- na Litwie (+30,8 proc.),
- w Rumunii (+30,4 proc.).
Najniższy wzrost odnotowano na Węgrzech (+3,5 proc.), a w pozostałych krajach wahały się one od +12,7 proc. w Polsce do +29,2 proc. we Francji.
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W maju ceny oleju napędowego wzrosły rdr o 29,0 proc., a ceny benzyn wzrosły o 16,2 proc.
W kwietniu 2026 r. ceny oleju napędowego wzrosły o 33,7 proc., a benzyny o 13,6 proc.
W ujęciu miesięcznym konsumenci w UE odnotowali spadek cen oleju napędowego o 5,8 proc., podczas gdy ceny benzyny wzrosły o 0,8 proc.