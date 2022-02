Ceny na stacjach paliw mogą wzrosnąć już w przyszłym tygodniu. Prognozy ekspertów

W piątkowym komentarzu portal e-petrol.pl zwrócił uwagę, że w porównaniu z poprzednim tygodniem ceny obniżyły się o 64 grosze dla benzyny Pb95 - do poziomu 5,19 zł/l, a o 61 dla diesla. Paliwo to kosztuje dzisiaj średnio 5,28 zł/l. Autogaz notował obniżkę tydzień do tygodnia o 38 groszy i kosztuje dzisiaj 2,71 zł/l. "W przypadku benzyny tak niskie ceny ostatni raz obserwowaliśmy w marcu ubiegłego roku. Olej napędowy na tym poziomie ostatni raz był w czerwcu, a autogaz podobne ceny na stacjach miał w sierpniu 2021" - poinformowano.