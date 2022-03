Paliwa znów drożeją w hurcie. "Obecnie toczy się wielka gra"

Paliwa ponownie drożeją w hurcie - wynika z danych e-petrol. Powodem jest dalszy wzrost cen ropy naftowej. Według analityka portalu Jakuba Boguckiego na stacjach paliw nadal możliwe są obniżki, ponieważ jeszcze do niedawna w hurcie było taniej i dostawy z tej puli trafiają właśnie do sprzedawców.

Biden i sankcje

Sierakowska przypomniała, że w czwartek, amerykański prezydent, Joe Biden wybiera się w podróż do Brukseli, by wziąć udział w trzech ważnych spotkaniach: szczytach NATO, Unii Europejskiej oraz G7. Wizyta Bidena w Europie w ostatnich dniach mobilizuje polityków naszego kontynentu do prezentowania bardziej konkretnych opinii w kwestii sankcji narzucanych na Rosję.

- Biden jest zdecydowanym zwolennikiem jak najostrzejszych obostrzeń, narzucanych na Rosję – czego wyraźnym sygnałem było niedawne wprowadzenie zakazu importu rosyjskich surowców energetycznych do USA. Do analogicznego ruchu Joe Biden próbuje przekonać także Europę, ale bez skutku. I trudno się temu dziwić, bowiem państwa Europy są w dużym stopniu uzależnione zwłaszcza od dostaw rosyjskiego gazu ziemnego (40 procent), a w nieco tylko mniejszym stopniu także od dostaw ropy naftowej - zauważyła Sierakowska.

"Obecnie toczy się wielka gra"

- Obecnie toczy się wielka gra o to, kto zastąpi Rosję na rynku ropy naftowej. To może być właśnie Arabia Saudyjska. Spodziewam się więc dalszych wzrostów cen ropy, ale będzie to raczej lekka korekta w górę. Do jakiego poziomu, tutaj trudno obecnie cokolwiek prognozować - powiedział analityk e-petrol.pl Jakub Bogucki.