Upalne lato zaostrza kryzys energetyczny. Ceny gazu w górę

Ceny gazu w Europie rosną we wtorek, powiększając wzrosty z poprzedniej sesji. Upalne lato w krajach regionu wywołuje wyższy niż normalnie popyt na gaz, zaostrzając tym samym kryzys energetyczny. Kontrakty na gaz w Amsterdamie są wyceniane wyżej o 2,5 procent - po 225,50 euro za MWh, po wzroście notowań w poniedziałek o 6,8 procent.

Prawdopodobnie zmusi to zakłady energetyczne do zużywania większej ilości gazu ziemnego jako zamiennika i to w trudnym czasie - gdy dostawy gazu z Rosji są mocno ograniczone.