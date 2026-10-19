Rynki Ceny gazu idą w górę. Europa patrzy z niepokojem na zimę Oprac. Paulina Karpińska |

Zakłady produkcji LNG wstrzymały produkcję przez cyklon Narelle Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego w Europie, który formalnie rozpoczął się 1 października, ceny gazu ziemnego na giełdzie TTF wzrosły z około 72 EUR/MWh do 86 EUR/MWh, czyli o blisko 20 proc. W ostatnich dniach notowania ustabilizowały się dzięki relatywnie wysokim temperaturom, które ograniczają zapotrzebowanie na ogrzewanie - ocenił dyrektor Biura Branży Paliwowej i Infrastruktury w Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Wilkiewicz.

Jak wyjaśnił, "w efekcie w Europie nie było konieczności intensywnego opróżniania magazynów gazu, a ich poziom zapełnienia nawet wzrósł z 71,6 proc. do 74,1 proc. między 30 września a 14 października".

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Zapasy gazu w Polsce

Zapełnienie polskich magazynów gazu wyniosło 99 proc. pod koniec tygodnia. Jak podkreślił BGK, tak wysoki poziom zapasów zmniejsza ryzyko niedoborów i konieczności interwencyjnego kupowania gazu zimą, ale nie uniezależnia krajowego rynku od sytuacji w Europie i na globalnym rynku LNG.

- W kolejnych miesiącach najważniejszym czynnikiem wpływającym na ceny gazu pozostaną warunki pogodowe w Europie i Azji. Jednocześnie na rynku utrzymuje się podwyższona niepewność związana z sytuacją w cieśninie Ormuz oraz zbliżającym się wejściem w życie od 1 stycznia 2027 r. zakazu importu rosyjskiego LNG do Unii Europejskiej. Czynniki te mogą przekładać się na wysoką zmienność cen w sezonie zimowym - zaznaczył Wilkiewicz.

Według niego nie należy obawiać się fizycznego niedoboru gazu w skali całej Unii Europejskiej. Również scenariusze przedstawione przez stowarzyszenie operatorów systemów gazowniczych ENTSOG wskazują, że nawet w przypadku mroźnej zimy oraz istotnych zakłóceń dostaw, europejski system gazowy powinien utrzymać minimalne wymagane poziomy zapasów.

Niewykluczone byłoby jednak uruchomienie działań ograniczających popyt, szczególnie w najbardziej wymagających scenariuszach. - Oznacza to, że ryzyko dla Europy dotyczy obecnie przede wszystkim poziomu cen i ich zmienności, a nie fizycznej dostępności gazu - podsumował ekspert.

Niepokój o sytuację w Zatoce Perskiej

W poniedziałek benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 0,7 proc. do 88,12 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 2 proc.

Inwestorzy niepokoją się o dostawy gazu z Zatoki Perskiej po tym, jak pojawiły się informacje o ostrzelaniu tankowca z LNG w pobliżu Jemenu.

UK Maritime Trade Operstions (UKMTO) otrzymał w sobotę zgłoszenie o incydencie, do którego doszło 140 mil morskich na południowy wschód od Al Mukalla w Jemenie. Tankowiec z LNG zgłosił, że podpłynęła do niego łódź i oddała strzały w kierunku statku.

Poziom zapasów gazu w europejskich magazynach jest jednym z najniższych w sezonie jesiennym. Wynoszą 74,5 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,1 proc. W magazynach znajduje się obecnie 843,65 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

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Gaz z Kataru płynie, ale wciąż jest go mniej

Według Bloomberg Intelligence (BI) gaz w Europie ma potencjał, aby kontynuować wzrost ceny do 102 euro za MWh - czyli o 15-20 proc. wyżej niż obecne notowania, nawet pomimo łagodniejszych prognoz pogody dla regionu.

"Eksport gazu z Kataru ostatnio się poprawił, ale nadal pozostaje znacznie poniżej poziomu sprzed konfliktu na Bliskim Wschodzie, co naraża na szwank niewielki bufor magazynowy LNG w Europie w pobliżu zbliżającego się wzrostu popytu na gaz w okresie zimowym i w czasie zaostrzenia konkurencji o ładunki LNG z krajami Azji" - napisał w rynkowej nocie analityk BI Patricio Alvarez.

Analitycy informują, że modele pogodowe dla Europy pozostają niestabilne, a konflikt na Bliskim Wschodzie nie wykazuje oznak wygasania.