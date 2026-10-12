Rynki Ceny najwyższe od miesiąca. Przed Europą trudny sprawdzian Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Marcin Kierwiński o obniżce cen paliw: już dziś te ceny w sposób znaczący spadły Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 0,4 proc. do 81,75 euro za MWh.

W Europie rozpoczyna się sezon grzewczy, a napięcia na Bliskim Wschodzie - spowodowane wojną - nie wyglądają, aby się miały zmniejszyć w najbliższym czasie.

Jednocześnie nie widać perspektyw na szybkie zmniejszenie napięć na Bliskim Wschodzie. Przed rozpoczęciem konfliktu w regionie pod koniec lutego pochodziła stamtąd około jedna piąta światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Zapasy gazu poniżej średniej

Magazyny gazu w Unii Europejskiej są obecnie wypełnione w 73,6 procent, podczas gdy pięcioletnia średnia dla tej pory roku wynosi 88,6 procent. Z danych Gas Infrastructure Europe wynika, że zgromadzono w nich 831,86 TWh surowca.

Sytuacja różni się w poszczególnych państwach. W Niemczech magazyny są zapełnione w 59,8 procentach wobec pięcioletniej średniej wynoszącej 87,2 procent. Natomiast we Francji poziom wypełnienia sięga 87 procent przy średniej na poziomie 95 procent.

Europa będzie potrzebować więcej LNG

Analitycy zwrócili uwagę, że magazyny gazu w Europie są "bardziej puste" niż zwykle o tej porze roku, a to zmusza kraje w regionie do importu LNG w czasie, gdy dostawy są nadal ograniczone. To naraża rynek gazu na dalsze skoki cen paliwa, jeśli zakłócenia w dostawach będą się utrzymywać.

"Z powodu mniejszego bufora Europa jest bardziej narażona na dodatkowe zapotrzebowanie na LNG w okresie zimy, podczas gdy kraje Azji również mogą konkurować o ładunki gazu" - napisali w rynkowej nocie analitycy Timera Energy.

Dodali, że nowe dostawy gazu "nie wystarczą, aby zastąpić zakłócony eksport tego paliwa".