Obawy rosną, a ceny razem z nimi

Tusk: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

KONFLIKT NA BLISKIM WSCHODZIE - RELACJA (5 MARCA)

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 53,26 euro za MWh, wyżej o 9,2 proc., po wzroście wcześniej o 13 proc.

Gaz w Europie i w Polsce

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 29,8 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 44,7 proc. W magazynach znajduje się obecnie 340,00 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Polsce w magazynach gazu jest 18,22 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 50,2 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 55,8 proc. - wskazują dane Gas Infrastructure Europe.

Zapasy gazu w Polsce Źródło: PAP

Analitycy zwracają uwagę, że na razie brakuje szczegółowych informacji na ten temat, a traderzy na rynkach paliw wciąż uwzględniają w cenach poważne zakłócenia w dostawach ropy i gazu na świecie.

- Na razie nie widać rozwiązania umożliwiającego ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, więc obawy o zbyt małą ilość LNG rosną z dnia na dzień - powiedział Arne Lohmann Rasmussen, główny analityk Global Risk Management.

Zamknięcie cieśniny Ormuz

Niepewność związana z trwającą 6. dzień wojną na Bliskim Wschodzie nadal wywiera presję na rynki energetyczne.

Inwestorzy oceniali wykonalność amerykańskiego planu o zapewnieniu bezpiecznego przepływu tankowców w cieśnienie Ormuz po tym, jak sekretarz energii USA Chris Wright zapowiedział, że amerykańska marynarka wojenna będzie eskortować tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz "najwcześniej jak będzie to możliwe". W środę w telewizji Fox News poinformował, że na razie żadne statki komercyjne nie zwracały się o takie wsparcie w Zatoce.

- Gdy nadejdzie odpowiedni czas, a będzie to już niedługo, wykorzystamy amerykańską marynarkę wojenną do eskortowania statków przez cieśninę Ormuz - zapewnił minister. Zaznaczył, że obecnie żegluga przez cieśninę, łączącą Zatokę Perską z Morzem Arabskim, została wstrzymana.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeśli będzie to konieczne siły amerykańskiej marynarki wojennej będą eskortować tankowce przez cieśninę Ormuz. Prezydent USA powiadomił też o udostępnieniu amerykańskiego ubezpieczenia wszystkim przewoźnikom działającym w cieśninie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/kris