Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Obawy rosną, a ceny razem z nimi

Tankowiec LNG
Tusk: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa w Polsce
Źródło: TVN24
Ceny gazu w Europie rosną po jednodniowej przerwie. Trwający na Bliskim Wschodzie konflikt zakłóca przepływy paliw energetycznych, w tym gazu - informują maklerzy.

KONFLIKT NA BLISKIM WSCHODZIE - RELACJA (5 MARCA)

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 53,26 euro za MWh, wyżej o 9,2 proc., po wzroście wcześniej o 13 proc.

Gaz w Europie i w Polsce

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 29,8 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 44,7 proc. W magazynach znajduje się obecnie 340,00 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Polsce w magazynach gazu jest 18,22 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 50,2 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 55,8 proc. - wskazują dane Gas Infrastructure Europe.

Zapasy gazu w Polsce
Zapasy gazu w Polsce
Źródło: PAP

Analitycy zwracają uwagę, że na razie brakuje szczegółowych informacji na ten temat, a traderzy na rynkach paliw wciąż uwzględniają w cenach poważne zakłócenia w dostawach ropy i gazu na świecie.

- Na razie nie widać rozwiązania umożliwiającego ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, więc obawy o zbyt małą ilość LNG rosną z dnia na dzień - powiedział Arne Lohmann Rasmussen, główny analityk Global Risk Management.

Zamknięcie cieśniny Ormuz

Niepewność związana z trwającą 6. dzień wojną na Bliskim Wschodzie nadal wywiera presję na rynki energetyczne.

Inwestorzy oceniali wykonalność amerykańskiego planu o zapewnieniu bezpiecznego przepływu tankowców w cieśnienie Ormuz po tym, jak sekretarz energii USA Chris Wright zapowiedział, że amerykańska marynarka wojenna będzie eskortować tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz "najwcześniej jak będzie to możliwe". W środę w telewizji Fox News poinformował, że na razie żadne statki komercyjne nie zwracały się o takie wsparcie w Zatoce.

Iran sięgnął po potężną broń. "Globalni gracze są zaniepokojeni"
Dowiedz się więcej:

Iran sięgnął po potężną broń. "Globalni gracze są zaniepokojeni"

Ze świata

- Gdy nadejdzie odpowiedni czas, a będzie to już niedługo, wykorzystamy amerykańską marynarkę wojenną do eskortowania statków przez cieśninę Ormuz - zapewnił minister. Zaznaczył, że obecnie żegluga przez cieśninę, łączącą Zatokę Perską z Morzem Arabskim, została wstrzymana.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Płomienie w rafinerii Fudżajra w ZEA
"Ceny surowca mogą gwałtownie wzrosnąć"
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Skutki ataku na Iran. Wzrost o kilkadziesiąt groszy na litrze
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Itaka zawiesza loty do 27 marca
Turystyka

Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeśli będzie to konieczne siły amerykańskiej marynarki wojennej będą eskortować tankowce przez cieśninę Ormuz. Prezydent USA powiadomił też o udostępnieniu amerykańskiego ubezpieczenia wszystkim przewoźnikom działającym w cieśninie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ceny gazuCieśnina OrmuzIranIzraelUSA
Zobacz także:
cena diesla na stacji w Nowym Targu
Była ósemka, jest siódemka. "Siła telewizji jest taka"
Z kraju
helsinki finlandia lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1612017124
Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro
Turystyka
Płomienie w rafinerii Fudżajra w ZEA
"Ceny surowca mogą gwałtownie wzrosnąć"
Rynki
Polska nie ma możliwości udzielenia dzieciom z ukraińskiej pieczy zastępczej tego samego poziomu ochrony i wsparcia, co dzieciom polskim
Od dziś nowe zasady wsparcia dla Ukraińców w Polsce
Prawo
Dron przechwycony nad irackim Kurdystanem
Zabrakło gazu. Cały kraj pogrążony w ciemności
Ze świata
Jakub Rutnicki
"To jest misja bardzo trudna". Dwa samoloty polecą po Polaków
Z kraju
Donald Trump
Trump o "zerwaniu całego handlu". "Poważne konsekwencje"
Wiktor Knowski
Sam Altman
OpenAI po porozumieniu z Pentagonem. Teraz możliwa umowa z NATO
Najnowsze
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Polski SAFE zero procent". Prezydent z szefem NBP szuka "alternatywy"
Z kraju
pap_20260302_1OG
Iran sięgnął po potężną broń. "Globalni gracze są zaniepokojeni"
Maja Piotrowska
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tyle wyniesie inflacja. Nowa prognoza NBP
Z kraju
Loty samolotem
Opóźniony lot? Zapadł ważny wyrok dla pasażerów
Turystyka
shutterstock_2464301117
Turyści odzyskają pieniądze. Od czwartku można składać wnioski
Turystyka
Wizz Air należy do wiodących niskokosztowych linii w Europie środowo-wschodniej
Linie reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie. Loty zawieszone na dłużej
Ze świata
Widok z lotu ptaka na The Palm w Dubaju
Dubaj zacznie ściągać ich tysiące. "Darmowe noclegi i jedzenie"
Joanna Rubin-Sobolewska
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Nowe cła Trumpa. Zapadła decyzja w sprawie podwyżki
Ze świata
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Kolejny kraj chce ograniczyć social media dla dzieci
Tech
RPP stopy procentowe
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
Wenezuela, ropa naftowa
Dogadali się z USA. Dla "stabilności międzynarodowego rynku energii"
Ze świata
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin zyskuje, gdy srebro tanieje. Zmiana kierunku kapitału
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Skutki ataku na Iran. Wzrost o kilkadziesiąt groszy na litrze
Rynki
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Ta historia poruszyła świat. Pluszak znika z półek
Ze świata
Gilberto Pichetto Fratin
W razie kryzysu uruchomią elektrownie węglowe. Zapowiedź ministra
Ze świata
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Itaka zawiesza loty do 27 marca
Turystyka
Doha, Katar
Czarne chmury nad branżą. Te firmy ucierpią najbardziej
Turystyka
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów
Turystyka
shutterstock_1552911047
Konflikt eskaluje, gaz drożeje
Rynki
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
Cieśnina Ormuz
Cieśnina Ormuz praktycznie "nie działa". Ceny szybują
Ze świata
orlen logo shutterstock_2382786901
Media: była prezeska Fundacji Orlenu z zarzutami i zajętymi nieruchomościami
Z kraju
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica