Cena złota przebiła kolejny poziom. Dwie przyczyny

Ekspert: możemy mówić o kryzysie zaufania w sektorze bankowym

- To jeszcze nie jest powtórka z 2008 roku, ale po ostatnich wydarzeniach wokół SVB czy Credit Suisse można mówić o kryzysie zaufania w sektorze bankowym. To zaś sprawia, że rynek zmienił oczekiwania co do tempa podwyżek stóp procentowych w USA. Jastrzębie wypowiedzi J. Powella sprzed dwóch tygodni zeszły na dalszy plan, spadły oczekiwania względem podwyżki o 25 pkt bazowych. Dziś głównym scenariuszem według rynku kontraktów terminowych na Fed funds jest pozostawienie przez FOMC stóp procentowych bez zmian na posiedzeniu 21-22 marca - powiedział PAP Tomasz Niewiński.