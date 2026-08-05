Rynki Złoto na drodze do przekroczenia psychologicznej granicy Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Trump: chcę dać Iranowi ostatnią szansę Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Złoto wciąż pozostaje ważnym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, szczególnie w okresach podwyższonej niepewności gospodarczej. Jego znaczenie może dodatkowo wzrosnąć wraz z pogarszającą się sytuacją fiskalną wielu państw, których wysokie wydatki na obronność oraz na rozwój infrastruktury coraz częściej mają charakter długoterminowy" - napisano w "Alercie rynkowym" banku.

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Cena złota w drugiej połowie 2026 roku

Według analityków BNP Paribas, w drugiej połowie 2026 roku popyt inwestorów detalicznych może stopniowo się odbudowywać, wraz z korektą stóp procentowych (krótkoterminowych) oraz deprecjacją dolara amerykańskiego. Realizacja takiego scenariusza będzie jednak zależała od deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, która mogłaby się przyczynić do spadku oczekiwań inflacyjnych i stóp procentowych.

"Długoterminowe perspektywy dla złota pozostają korzystne. Podwyższona niepewność dotycząca polityki gospodarczej USA oraz stopniowe hamowanie globalnego wzrostu powinny zwiększać popyt na aktywa postrzegane jako bezpieczna przystań. Dodatkowym wsparciem może być słabnąca atrakcyjność amerykańskich obligacji skarbowych, szczególnie jeżeli realne stopy procentowe zaczną spadać, a dolar wejdzie w trwalszy trend osłabienia" - napisano dalej.

Trudna sytuacja fiskalna wielu państw

Analitycy BNP Paribas podtrzymują scenariusz stopniowego osłabienia dolara wobec euro w kolejnych miesiącach. Prognozują wzrost kursu EUR/USD do 1,16 na koniec bieżącego roku oraz 1,20 na koniec przyszłego roku. Realizacji tego scenariusza sprzyjać powinny poprawa koniunktury w Europie oraz ewentualne złagodzenie napięć na Bliskim Wschodzie.

"Istotnym argumentem pozostaje również pogarszająca się sytuacja fiskalna największych gospodarek. Rosnące zadłużenie i wysokie deficyty państw Zachodu mogą stopniowo podważać zaufanie do tradycyjnych aktywów rezerwowych i skłaniać banki centralne do dalszej dywersyfikacji w kierunku złota. W dłuższym terminie widzimy istotny potencjał wzrostowy dla złota i prognozujemy, że w horyzoncie 12 miesięcy jego cena może przekroczyć 5 tys. dol. za uncję" - napisali w raporcie.