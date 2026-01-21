Logo TVN24
Rynki

Złoto bije rekordy przed przylotem Trumpa do Davos

złoto inwestycyjne
Nawrocki podczas debaty na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Źródło: TVN24
Cena złota osiągnęła historyczny poziom w reakcji na eskalację napięć między Waszyngtonem a Brukselą. Konfrontacja dwóch stron nastąpi już dzisiaj, w trakcie planowanych rozmów na forum ekonomicznym w Davos. Inwestorzy dostrzegają w kruszcu bezpieczną przystań w obliczu coraz trudniejszej sytuacji geopolitycznej.

Ceny złota pobiły w środę kolejny rekord na fali międzynarodowych napięć przed rozmowami światowych przywódców w Davos. Będą one dotyczyły między innymi roszczeń prezydenta USA Donalda Trumpa do Grenlandii, które wywołały kryzys w relacjach transatlantyckich.

Kluczowy raport i słowa prezydenta. Burzliwy dzień na rynkach ropy

Kluczowy raport i słowa prezydenta. Burzliwy dzień na rynkach ropy

"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"

"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"

Ze świata

Wzrosty na rynkach złota

Cena kruszcu wzrosła w środę o 2,3 proc., osiągając 4870 dolarów za uncję - podał "Financial Times". Według dziennika inwestorzy poszukują bezpiecznej przystani w czasach niepewności i odchodzą przy tym od innych tradycyjnie używanych w tym celu aktywów, takich jak długoterminowe obligacje rządowe.

W 2025 roku ceny złota wzrosły o 64 proc., a od początku br. - o kolejne 10 proc. - wynika z danych przytaczanych przez agencję Reutera.

Trump przybędzie do Davos w środę i będzie tam rozmawiał ze światowymi przywódcami o swoich roszczeniach do Grenlandii, która jest autonomicznym terytorium Danii. Roszczenia te wywołały "największy kryzys w sojuszu transatlantyckim od dziesięcioleci" - ocenił "Financial Times".

Spór Europa-USA

Prezydent USA powiedział we wtorek, że "uzgodnił spotkanie z różnymi stronami" sporu o Grenlandię. Przed wylotem do Szwajcarii oświadczył, że "nie może być odwrotu" w jego dążeniach do przejęcia wyspy. Na pytanie, jak daleko jest skłonny się posunąć, odparł: "Zobaczycie".

Trump ogłosił wcześniej, że 1 lutego nałoży 10-procentowe cła na osiem krajów europejskich, które wysłały żołnierzy na Grenlandię, dając wyraz sprzeciwu wobec jego planów. Cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie osiągną porozumienia w sprawie zakupu wyspy.

Na czwartek Rada Europejska zapowiedziała nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców w sprawie odpowiedzi na działania USA. Według mediów możliwe jest m.in. nałożenie ceł na amerykański eksport do UE wart 93 mld euro rocznie.

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Cena złotaZłotoŚwiatowe Forum Ekonomiczne DavosDonald Trump
