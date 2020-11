Rekordowa cena złota. Eksperci wskazują powody

"Cena uncji złota wyznaczyła dziś historyczne maksimum na poziomie 1944 dolarów po tym, jak w ubiegłym tygodniu zyskała na wartości blisko 100 dolarów" - napisał analityk mBanku Rafał Sadoch. Dodał, że "rajd wszystkich metali szlachetnych trwa i w obecnych warunkach trudno określić, gdzie może on wydźwignąć notowania".

Wzrostom sprzyja niepewność

Jego zdaniem w każdym momencie istnieje ryzyko eskalacji sporu, co mogłoby doprowadzić do wzrostu awersji do ryzyka. Zwrócił jednocześnie uwagę, że ubiegłotygodniowe wzrosty cen złota zbiegły się w czasie z przeceną dolara i rajdem notowań euro-dolar, które wychodzą dziś na dwuletnie szczyty.