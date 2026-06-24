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Koniec wielkiej hossy. Złoto najtańsze od miesięcy

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Źródło wideo: TVN24/Reuters
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Cena złota na globalnych rynkach spadła po raz pierwszy od listopada do poziomu poniżej czterech tysięcy dolarów za uncję. W swoim ostatnim szczycie kruszec kosztował blisko pięć tysięcy dolarów. Ceny srebra również spadają.

Kontrakty na złoto zniżkują o 4 proc. do 3 982 dolarów za uncję - wynika z notowań dostarczanych przez agencję Bloomberga.

Cena srebra również spadła poniżej poziomu 60 dolarów za uncję, zniżkując w środę o 5,3 proc. do 58,78 dolarów.

Złoto odnotowało dwucyfrowe wzrosty trzy lata z rzędu, a jego cena wzrosła ponad dwukrotnie, ponieważ banki centralne, zarządzający funduszami i inwestorzy detaliczni skupowali metal szlachetny. Ta hossa wygasła pod koniec stycznia, wkrótce po tym, jak metal osiągnął rekordowy poziom blisko 5 600 dolarów za uncję. Do czerwca spadł o ponad 20 proc. poniżej ostatniego szczytu, progu, który tradycyjnie oznacza początek bessy.

Jak wojna USA z Iranem wpłynęła na cenę złota?

Według analityków najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na notowania złota był wybuch wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wyższe ceny energii napędzały inflację i zwiększały prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych, co sprawiło, że złoto stało się mniej atrakcyjne w porównaniu z aktywami przynoszącymi dochód, takimi jak obligacje skarbowe.

Chociaż ceny ropy spadają, ponieważ USA i Iran negocjują trwałe porozumienie pokojowe, nowy prezes Rezerwy Federalnej Kevin Warsh zaskoczył rynki jastrzębim tonem na konferencji prasowej po swoim pierwszym posiedzeniu Fedu jako prezes w zeszłym tygodniu, wywierając jeszcze większą presję spadkową na ten metal.

>>> Setki ton złota. NBP ujawnia dane o rezerwach

"Głównym czynnikiem napędzającym niedawny spadek ceny złota była znacząca korekta oczekiwań dotyczących stóp procentowych" - napisała w środę w raporcie Ewa Manthey, strateg ds. surowców w ING Groep NV.

Według analityków Goldman Sachs, jastrzębie nastawienie Warsha prawdopodobnie ograniczy obawy dotyczące niezależności banków centralnych w gospodarkach rozwiniętych. Niepokój podsycały wcześniej spekulacje na metalach szlachetnych w ramach "handlu deprecjacyjnego" - szeroko rozumianego jako strategia faworyzująca aktywa, takie jak złoto i Bitcoin, a nie waluty podatne na inflację, nadwyżki fiskalne i monetarne.

Banki obniżają prognozy

W zeszłym tygodniu kilka dużych banków obniżyło swoje prognozy dotyczące cen złota. Chociaż zrewidowane cele sugerują wzrost cen w stosunku do obecnych poziomów, analitycy z Wall Street są znacznie mniej optymistyczni niż wcześniej.

Goldman Sachs Group Inc. obniżył prognozę o 500 dolarów i obecnie przewiduje cenę złota na koniec roku na poziomie 4 900 dolarów za uncję, a Deutsche Bank AG obniżył swoją prognozę na czwarty kwartał o 17 proc..

Według analityków Deutsche Banku, ciągła sprzedaż ze strony funduszy ETF zabezpieczonych złotem pokazała, że typowe wsparcie dla tego metalu jest nieobecne. Ocenili, że dyskonto metalu w Chinach w stosunku do cen na giełdzie Comex w Nowym Jorku sugeruje, że import nie będzie wsparciem dla rynku.

Jednakże, jednym z pozytywnych aspektów dla kruszcu jest utrzymujący się silny popyt ze strony banków centralnych. W pierwszym kwartale instytucje monetarne zwiększyły swoje zasoby w najszybszym tempie od ponad roku, a dane z badań wskazują, że zamierzają kupować więcej.

"Jedynym filarem, który pozostaje silny, jest popyt ze strony banków centralnych i spodziewamy się, że utrzyma się on przez jakiś czas" - napisał Deutsche Bank w raporcie.

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Tagi:
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Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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