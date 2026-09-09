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Rekordowa cena diesla. Notowania ropy to niejedyny powód

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paliwo paliwa stacja benzynowa shutterstock_1191986164
Znów drożej na stacjach. Nawet o złotówkę za litr
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W środę pierwszy raz od lipca cena ropy Brent - stanowiącej punkt odniesienia dla światowego rynku naftowego - przekroczyła granicę 100 dolarów za baryłkę. Równocześnie rosną ceny na stacjach paliw. Według analizy e-petrol.pl cena diesla w drugim tygodniu września osiągnęła najwyższą wartość w historii notowań portalu. Na kwoty na pylonie składa się jednak więcej niż sam koszt surowca.

Około godz. 8.20 czasu polskiego ceny kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosły do 100,07 dolara za baryłkę. Jej cena wzrosła już o jedną czwartą od początku ubiegłego miesiąca.

Ropa powyżej 100 dolarów za baryłkę

Główną przyczyną wzrostu cen ropy są malejące szanse na szybkie zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, który od przeszło pół roku niemal sparaliżował dystrybucję surowca z regionu. Wznowienie ataków USA na Iran pod koniec sierpnia - których celem stały się również tankowce - podniosło premię za ryzyko, która odbiła się na cenach ropy.

Ponadto w tym tygodniu ataki wspieranych przez Teheran jemeńskich bojowników Huti na saudyjskie obiekty energetyczne spowodowały pożary instalacji naftowych. Działania Huti mogą zagrozić transportowi ropy przez Morze Czerwone - kluczowej alternatywy dla sparaliżowanej od 28 lutego cieśniny Ormuz.

Ceny paliw nie są jednak zależne wyłącznie od notowań ropy.

Składowe cen paliw na stacjach

Europejski Bank Centralny w swojej analizie wskazał pięć podstawowych składników detalicznej ceny paliwa:

  • koszt ropy naftowej - zależny m.in. od globalnego popytu oraz zakłóceń podaży, w tym konfliktów zbrojnych;
  • koszty i marże rafineryjne - różnica między ceną gotowego paliwa a kosztem ropy wykorzystanej do jego produkcji. Obejmuje koszty przerobu surowca oraz marżę brutto rafinerii;
  • koszty dystrybucji - związane m.in. z transportem, magazynowaniem i sprzedażą paliwa;
  • akcyza - zwykle ustalana jako stała kwota na litr;
  • VAT - naliczany procentowo od ceny paliwa powiększonej o akcyzę. W większości państw strefy euro stawka wynosi około 19-20 proc., a podatek odpowiada za mniej więcej jedną szóstą ceny detalicznej.

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Dlatego też polski rząd, w reakcji na rosnące koszty surowca, jego przerobu i dystrybucji, które wzrosły po rozpoczęciu wojny USA z Iranem, zdecydował się na obniżkę stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz akcyzy w ramach programu Ceny Paliwa Niżej.

Kiedy z końcem sierpnia zakończyła się druga tura programu - który w sumie miał kosztować budżet państwa około 5,2 mld zł - średnie ogólnopolskie ceny paliwa wyraźnie wzrosły. Według analizy portalu e-petrol w pierwszym tygodniu września stacje w Polsce odnotowały wzrosty cen o 1,06 zł w przypadku benzyny 95 (do 7,63 zł za litr) i o 88 groszy dla oleju napędowego (do 8,39 zł za litr). Drugi tydzień września przynosi dalsze podwyżki.

Diesel najdroższy w historii notowań

Według raportu cenowego e-petrol.pl, w środę litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach benzynowych średnio 8,75 zł - o 36 gr więcej niż tydzień wcześniej. Litr 95-oktanowej benzyny bezołowiowej podrożał natomiast w ciągu tygodnia o średnio 26 gr, do 7,89 zł. O 6 gr wzrosła przeciętna cena litra LPG, który w środę kosztował 2,95 zł.

Analitycy e-petrol.pl podali, że zarejestrowana w środę średnia cena diesla jest najwyższą w historii notowań portalu. W ich ocenie niekorzystna sytuacja cenowa na stacjach wynika zarówno z systematycznego wzrostu cen ropy, który trwa od końca sierpnia, jak i z wyraźnych podwyżek cen paliw w hurcie. Jak dodali, w przypadku LPG wyższe rachunki mają związek z drożejącymi dostawami tego paliwa do stacji.

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Z notowań portalu wynika, że benzyna 95 jest najdroższa w województwach dolnośląskim, podkarpackim i świętokrzyskim, gdzie jej średnia cena sięga 7,90 zł/l. Najmniej kierowcy zapłacą za nią na Podlasiu - średnio 7,82 zł/l. W woj. podlaskim najtańszy jest również diesel, który kosztuje tam przeciętnie 8,67 zł/l. ON kosztuje kosztuje najwięcej na stacjach w woj. mazowieckim - średnio 8,77 zł/l.

We wtorek minister energii Miłosz Motyka ocenił, że ceny paliw nie powinny w najbliższym czasie przekroczyć 10 zł za litr. Jak jednak podkreślił, to, jak się rozwinie kryzys na Bliskim Wschodzie, jest niewiadomą.

Jak wojna USA z Iranem wpływa na ceny ropy?

Według analizy Europejskiego Banku Centralnego tegoroczne wzrosty cen paliw nie mogą zostać wytłumaczone wyłącznie drożejącą ropą. Znacznie większe znaczenie miały mieć koszty i marże rafineryjne. Ich wysokość zależy natomiast m.in. od rodzaju przetwarzanego surowca, wymagań jakościowych dotyczących paliw, dostępnych mocy produkcyjnych oraz relacji między popytem a podażą.

Na sytuację na rynku wpływają także:

  • remonty i czasowe wyłączenia rafinerii,
  • uszkodzenia infrastruktury,
  • sankcje,
  • ograniczenia w handlu z państwami objętymi embargiem.

Ograniczenie podaży, związane z drastycznym spadkiem dostaw z regionu Bliskiego Wschodu, wywołało gwałtowny wzrost marż rafineryjnych. W przypadku oleju napędowego ich średni miesięczny poziom wzrósł z 0,10 euro za litr w lutym do 0,26 euro w marcu.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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PaliwoStacje paliwsprzedaż paliwCeny paliw
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