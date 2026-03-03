Logo TVN24
Rynki

Wstrząsy na rynku ropy. Najsilniejsze uderzenia "dopiero nadejdą"

Rosyjska ropa naftowa znów ratuje gospodarkę Kuby
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Tak reagują rynki i giełdy
Źródło: TVN24
Sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrza. Widać to również po cenach ropy naftowej. Kurs surowca już był na bardzo wysokich poziomach, a i tak wzrosty jeszcze się powiększają - ostrzegają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 72,45 dol. - wyżej o 1,71 proc.

Brent na ICE na V jest wyceniana po 79,53 dol. za baryłkę - w górę o 2,30 proc., po wzroście o ok. 7 proc. na zakończenie handlu w poniedziałek.

Ropa naftowa

Analitycy wskazują, że wojna na Bliskim Wschodzie poważnie wstrząsa rynkami energii. Ruch tankowców z ropą przez cieśninę Ormuz praktycznie się zatrzymał. Ten wąski kanał - u wybrzeży Iranu - obsługuje 1/5 światowego wydobycia ropy naftowej i podobną cześć LNG. Dostawy przez ten szlak wodny zazwyczaj pochodzą z Iranu, a także od innych producentów z regionu, m.in. z Arabii Saudyjskiej - w drodze na globalne rynki.

Konflikt zbrojny w regionie odbił się już szerokim echem na rynkach przewozowych - koszt transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu do Chin wzrósł w poniedziałek do najwyższego poziomu w historii.

- Spodziewamy się w ciągu najbliższych kilku dni cen ropy 82-85 dolarów za baryłkę, ponieważ Iran atakuje infrastrukturę energetyczną i transport morski. Wcześniejsze zwiększenie dostaw ropy przez kraje OPEC stanowiło pewien bufor chroniący przed większymi wzrostami cen surowca - powiedział Robert Rennie, szef badań rynku surowców w Westpac Banking Corp.

Atak na Iran

W sobotę Stany Zjednoczone ostrzelały rakietami cele w Iranie, wzywając jednocześnie miejscową ludność do obalenia reżimu islamskiego. Teheran odpowiedział na to falą ataków na Izrael, a także na bazy USA i inne cele w państwach takich jak Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Bahrajn.

Iran zagroził całkowitym zamknięciem Cieśniny Ormuz i zaatakował amerykańską ambasadę w Rijadzie za pomocą dronów. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w wywiadzie dla stacji NewsNation odwet za ten atak i poległych żołnierzy USA. Co najmniej dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie. Na terenie ambasady wybuchł niewielki pożar. Do tej pory nie ma informacji o ofiarach.

- Wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy - zapowiedział Donald Trump.

Według Dowództwa Centralnego, dotychczas w operacji przeciwko Iranowi zginęło sześciu amerykańskich wojskowych, a co najmniej 18 zostało rannych.

Izraelskie ataki na Bejrut
"Żołnierze przekroczyli granicę w kilku miejscach". Weszli do Libanu
Iran, Teheran (1 marca 2026 r.)
"Dokonują destrukcji systemu". Jaki mają cel? "Zobaczymy"
Izrael atakuje cele w Bejrucie
Izrael atakuje w Bejrucie. Dziesiątki ofiar
"To będzie szybka i zdecydowana akcja"

Wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla stacji Fox News ocenił, że to, co się stanie z reżimem w Iranie jest drugorzędne wobec głównego celu jakim jest pozbawienie Iranu możliwości pozyskania broni jądrowej. Vance obiecał też, że obecna wojna nie będzie wieloletnim konfliktem, jak te w Iraku i Afganistanie.

Również premier Izraela zapewnił, że wojna z Iranem "nie potrwa bez końca". Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek w telewizji Fox News, że amerykańsko-izraelska operacja przeciwko Iranowi będzie "szybką i zdecydowaną akcją", a nie wojną bez końca.

- To będzie szybka i zdecydowana akcja, stworzymy warunki przede wszystkim dla Irańczyków, którzy odzyskają kontrolę nad swoim losem i utworzą swój własny, demokratycznie wybrany rząd, co przyczyni się do zmiany Iranu - podkreślił izraelski premier w amerykańskiej telewizji.

- Zajmie to trochę czasu, ale to nie będą lata. To nie jest wojna bez końca - oświadczył Netanjahu.

Plac Valiasr w Teheranie
Odcięci od sieci. Kara śmierci za omijanie blokady
Polak po powrocie z Dubaju: prawie żaden bagaż nie przyleciał
Samolot z Dubaju wylądował w Warszawie. Bagaże "podobno gdzieś są"
pap_20151123_0HY
Iran się przekonał, że "przyjaźń Putina ma swoje granice"
Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział zaś, że najsilniejsze ataki ze strony USA dopiero mają nadejść. - Najsilniejsze uderzenia ze strony naszego wojska dopiero nadejdą - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji. - Mamy nadzieję, że narodowi irańskiemu uda się obalić obecne władze, ale to nie jest celem naszej operacji - oświadczył w poniedziałek.

Podkreślił, że celem amerykańskiej operacji jest zniszczenie zdolności balistycznych i marynarki wojennej Iranu. Rubio zapowiedział, że następna faza operacji będzie dużo silniejsza od obecnej.

Uzbrojeni mężczyźni widoczni na pogrzebie bojowników irackiej szyickiej organizacji terrorystycznej Kata'ib Hezbollah, którzy zginęli w nalotach w Bagdadzie w Iraku, 2 marca 2026 r.

Co dalej z irańskim reżimem? Oglądaj TVN24

Uzbrojeni mężczyźni widoczni na pogrzebie bojowników irackiej szyickiej organizacji terrorystycznej Kata'ib Hezbollah, którzy zginęli w nalotach w Bagdadzie w Iraku, 2 marca 2026 r.
Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ropa naftowaKonflikty zbrojne IranuUSAIzrael
