Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Ceny ropy w górę. Impas w Zatoce trwa

|
ropa
Trump: droższa ropa naftowa to bardzo niska cena za bezpieczeństwo i pokój
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kalyakan/AdobeStock
Inwestorzy bacznie obserwują rozwój wydarzeń w Zatoce Perskiej, gdzie wciąż utrzymują się obawy dotyczące ataków na statki próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jego cierpliwość wobec Iranu się kończy.

Ceny ropy naftowej w USA rosną:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 2 proc. do 103,21 dolarów - wzrost o ponad 7 proc. w tym tygodniu,
  • cena Brent na ICE na lipiec rośnie o 1,69 proc. do 107,52 dolarów za baryłkę - tygodniowy wzrost o prawie 6 proc.

Chiny oferują pomoc w sprawie Iranu

Prezydent USA Donald Trump powiedział stacji Fox News, że przywódca Chin zaoferował mu pomoc w zakończeniu wojny z Iranem. Miał też obiecać, że nie wyśle temu krajowi broni. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent, który towarzyszy Trumpowi w Pekinie, oświadczył, że Chiny zrobią co mogą, by otworzyć blokowaną przez Iran cieśninę Ormuz.

Trump powiedział, że Chiny chcą kupować ropę od Stanów Zjednoczonych. Biały Dom poinformował, że Trump i Xi zgodzili się co do konieczności utrzymania otwartego szlaku żeglugowego.

USA-Chiny. Sprzedaż chipów Nvidii wciąż wstrzymana
Dowiedz się więcej:

USA-Chiny. Sprzedaż chipów Nvidii wciąż wstrzymana

Tech

Trump powiedział, że razem z Xi Jinpingiem, zgadzają się, iż Iran nie może uzyskać broni jądrowej. Prezydent USA powiedział, że jego cierpliwość wobec Iranu się kończy.

Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer powiedział w wywiadzie dla Bloomberga w piątek, że Chiny podchodzą bardzo pragmatycznie do zaangażowania we współpracę z Iranem i że dla Chin ważne jest otwarcie cieśniny Ormuz. - Ze względu na to, że szczyt w Pekinie nie przyniósł przełomu w sprawie Iranu, uwaga rynku ponownie skupiła się na impasie i blokadzie cieśniny Ormuz, z ryzykiem ponownej eskalacji militarnej - powiedziała Vandana Hari, założycielka firmy zajmującej się analizą rynku ropy naftowej Vanda Insights.

Dłużej czekać nie mogli. Będzie "wielkie, piękne porozumienie"?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dłużej czekać nie mogli. Będzie "wielkie, piękne porozumienie"?

Maciej Michałek

Sytuacja statków w Zatoce Perskiej

W czwartek zgłoszono przejęcie statku przez irański personel u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich i skierowanie go na wody irańskie, a indyjski statek towarowy przewożący bydło z Somalii do ZEA został zatopiony w środę u wybrzeży Omanu.

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji
Dowiedz się więcej:

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji

TVN24

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że od środy wieczorem przez cieśninę Ormuz przepłynęło 30 statków, co wciąż jest liczbą znacznie niższą od 140, które były typową liczbą przepływów dziennych przed wojną, ale jeśli ta liczba się potwierdzi, będzie to znaczny postęp w trwającym impasie.

Yang An, analityk z Haitong Futures, powiedział, że głównym czynnikiem wpływającym na ceny ropy naftowej jest nadal ograniczona podaż. - Ceny ropy wahały się w czwartek kilkukrotnie, ale zamknęły się blisko dziennego maksimum. Statki przepływające przez cieśninę złagodziły pewne obawy rynkowe, jednak nie na tyle, aby zmienić silny trend napędzany ograniczoną podażą - powiedział.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaceny ropyUSAChinyIran
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Maturę z tego przedmiotu napisze jedna osoba
TVN24
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
TVN24
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
TVN24
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
TVN24
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
TVN24
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
TVN24
Władysław Kosiniak-Kamysz
"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
TVN24
Zakupy
Inflacja w Polsce. Najnowsze dane
Pieniądze
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
TVN24
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP
Z kraju
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki potrącił rowerzystę
TVN24
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Sporne grunty pod osiedlem. Mieszkańcy w strachu, radni jednogłośni
WARSZAWA
79-letni Rosjanin wpadł w ręce służb
"Wor w zakonie" musi wrócić do Rosji
WARSZAWA
Pożar hali w Chrościnie
Płonie hala zakładów mięsnych, ewakuowali pracowników
TVN24
Włodzimierz Czarzasty i Monika Olejnik pokazują projekt zmienionego akt małżeństwa
Czarzasty przyniósł do studia dokument. "To jest duża sprawa"
TVN24
burza piorun blyskawica niebo chmury
Mogą pojawić się superkomórki burzowe
METEO
W piątek przez Polskę przewędruje strefa opadów i burz
Do 30 litrów deszczu. Gdzie może dziś lać?
METEO
Pożar mieszkania przy ulicy Cybernetyki w Warszawie
Mieszkanie płonęło, 17-latek uwięziony na balkonie
WARSZAWA
wrona ebbing
Hełm za "pół miliona dolarów". Ekwipunek pilota F-35
TVN24
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
pc
To małżeństwo przetarło szlak. "Politycy zawsze są z tyłu tych zmian"
TVN24
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica