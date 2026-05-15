Ceny ropy w górę. Impas w Zatoce trwa

Ceny ropy naftowej w USA rosną:

baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 2 proc. do 103,21 dolarów - wzrost o ponad 7 proc. w tym tygodniu,

cena Brent na ICE na lipiec rośnie o 1,69 proc. do 107,52 dolarów za baryłkę - tygodniowy wzrost o prawie 6 proc.

Chiny oferują pomoc w sprawie Iranu

Prezydent USA Donald Trump powiedział stacji Fox News, że przywódca Chin zaoferował mu pomoc w zakończeniu wojny z Iranem. Miał też obiecać, że nie wyśle temu krajowi broni. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent, który towarzyszy Trumpowi w Pekinie, oświadczył, że Chiny zrobią co mogą, by otworzyć blokowaną przez Iran cieśninę Ormuz.

Trump powiedział, że Chiny chcą kupować ropę od Stanów Zjednoczonych. Biały Dom poinformował, że Trump i Xi zgodzili się co do konieczności utrzymania otwartego szlaku żeglugowego.

Trump powiedział, że razem z Xi Jinpingiem, zgadzają się, iż Iran nie może uzyskać broni jądrowej. Prezydent USA powiedział, że jego cierpliwość wobec Iranu się kończy.

Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer powiedział w wywiadzie dla Bloomberga w piątek, że Chiny podchodzą bardzo pragmatycznie do zaangażowania we współpracę z Iranem i że dla Chin ważne jest otwarcie cieśniny Ormuz. - Ze względu na to, że szczyt w Pekinie nie przyniósł przełomu w sprawie Iranu, uwaga rynku ponownie skupiła się na impasie i blokadzie cieśniny Ormuz, z ryzykiem ponownej eskalacji militarnej - powiedziała Vandana Hari, założycielka firmy zajmującej się analizą rynku ropy naftowej Vanda Insights.

Sytuacja statków w Zatoce Perskiej

W czwartek zgłoszono przejęcie statku przez irański personel u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich i skierowanie go na wody irańskie, a indyjski statek towarowy przewożący bydło z Somalii do ZEA został zatopiony w środę u wybrzeży Omanu.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że od środy wieczorem przez cieśninę Ormuz przepłynęło 30 statków, co wciąż jest liczbą znacznie niższą od 140, które były typową liczbą przepływów dziennych przed wojną, ale jeśli ta liczba się potwierdzi, będzie to znaczny postęp w trwającym impasie.

Yang An, analityk z Haitong Futures, powiedział, że głównym czynnikiem wpływającym na ceny ropy naftowej jest nadal ograniczona podaż. - Ceny ropy wahały się w czwartek kilkukrotnie, ale zamknęły się blisko dziennego maksimum. Statki przepływające przez cieśninę złagodziły pewne obawy rynkowe, jednak nie na tyle, aby zmienić silny trend napędzany ograniczoną podażą - powiedział.

