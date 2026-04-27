Rynki

Najwyższa tygodniowa podwyżka od początku wojny. Reakcja na ruch Trumpa

ropa naftowa wydobycie paliwo shutterstock_516570646.jpg
Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym
Źródło: TVN24
Ceny ropy Brent przekroczyły 107 dolarów za baryłkę po fiasku rozmów pokojowych USA z Iranem - przekazał Reuters. Analitycy wskazują na drastyczny spadek podaży spowodowany blokadą kluczowej cieśniny, co przełożyło się na największy tygodniowy skok notowań od początku wojny.

Do godziny 1.46 czasu polskiego kontrakty terminowe na ropę typu Brent podrożały o 2,16 dolarów (2,05 proc.), osiągając poziom 107,49 dolarów za baryłkę - najwyższy od 7 kwietnia. Amerykańska ropa WTI kosztowała 96,17 dolarów za baryłkę, co oznacza wzrost o 1,77 dolarów (1,88 proc.). W ubiegłym tygodniu Brent i WTI zyskały odpowiednio blisko 17 proc. i 13 proc., co stanowi największy tygodniowy wzrost od początku wojny.

Fiasko negocjacji

Nadzieje na zawarcie pokoju z Iranem osłabły w miniony weekend, gdy prezydent USA Donald Trump odwołał planowaną podróż swoich wysłanników, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera do Islamabadu, gdzie miała odbyć się kolejna runda rozmów pokojowych. Decyzję podjęto mimo że minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Araqchi przybył do Pakistanu - przekazał Reuters.

"Ten ruch sprawia, że piłka jest teraz całkowicie po stronie Iranu, a zegar tyka coraz głośniej" - napisał w raporcie Tony Sycamore, analityk rynku w IG. Dodał również, że Teheran może być zmuszony do wstrzymania wydobycia na swoich starzejących się polach naftowych, gdy zabraknie mu przestrzeni magazynowej.

Cieśnina Ormuz
Cieśnina Ormuz
Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Ostrzeżenia analityków

Teheran w dużej mierze zamknął cieśninę, podczas gdy Waszyngton nałożył blokadę na irańskie porty. Ruch w cieśninie Ormuz pozostaje znikomy - dane transportowe firmy Kpler wykazały, że w niedzielę do Zatoki wpłynął zaledwie jeden tankowiec z produktami naftowymi.

Bank Goldman Sachs podniósł swoje prognozy cen ropy na czwarty kwartał do 90 dol. za baryłkę dla ropy Brent oraz 83 dol. dla WTI, uzasadniając to ograniczoną produkcją na Bliskim Wschodzie.

"Ryzyko ekonomiczne jest większe, niż sugeruje nasz scenariusz bazowy dotyczący ropy naftowej, ze względu na ryzyko wzrostu cen surowca, niezwykle wysokie ceny produktów rafinowanych, ryzyko niedoborów produktów i bezprecedensową skalę szoku" - ocenili analitycy GS pod kierownictwem Daana Struyvena w notatce z 26 kwietnia, którą przytoczył Reuters.

Źródło: Reuters

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica