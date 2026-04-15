Rynki

Zmiany na rynku ropy. Inwestorzy nerwowo wyczekują drugiej tury rozmów na linii USA-Iran

Ropa, pole naftowe, Syria
Gwałtowny spadek ceny ropy naftowej po ogłoszeniu Trumpa o zawieszenia broni Iranem
Źródło: TVN24
W środę globalne rynki ropy odnotowują dużą zmienność w oczekiwaniu drugiej rundy rozmów pokojowych między USA a Iranem. Ceny surowca po wcześniejszych wzrostach, spadają. Inwestorzy uważnie przyglądają się napiętej sytuacji międzynarodowej.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 90,54 USD - w dół o 0,81 proc., po zwyżce wcześniej o 0,4 proc.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 94,69 USD za baryłkę, w dół o 0,11 proc., po wzroście wcześniej o ponad 1 proc.

Ceny ropy naftowej wahają się - od zwyżek do spadków, podczas gdy USA i Iran zamierzają w najbliższych dniach zorganizować drugą rundę rozmów pokojowych.

Trump o wojnie w Iranie: bardzo blisko końca

Wojna w Iranie jest bardzo blisko końca - ocenił we wtorek telewizji Fox Business prezydent USA Donald Trump. Wyraził przekonanie, że Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie. Trwająca od wielu tygodni blokada cieśniny Ormuz - wprowadzona przez Iran - w dalszym ciągu utrudnia dostawy energii z Zatoki Perskiej.

- Myślę, że jest bardzo blisko końca (...) Gdybym teraz się wycofał, odbudowanie tego kraju zajęłoby im 20 lat. A jeszcze nie skończyliśmy - oświadczył Donald Trump. - Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że bardzo chcą zawrzeć porozumienie - dodał.

Wcześniej prezydent Trump powiedział dziennikowi "New York Post", że w ciągu najbliższych dwóch dni może dojść do kolejnych rozmów z Iranem w Pakistanie. Donald Trump podkreślił przy tym rolę pakistańskiego marszałka Asima Munira. - Jest fantastyczny i dlatego bardziej prawdopodobne jest, że tam wrócimy - powiedział.

Cieśnina Ormuz
Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Przedstawiciel Białego Domu przekazał mediom, że "przyszłe rozmowy są rozważane, ale w obecnym czasie nic nie zostało zaplanowane".

Wielopoziomowa odbudowa

- W krótkiej perspektywie ceny ropy naftowej prawdopodobnie będą poruszać się w trendzie bocznym, z łagodniejszym nastawieniem, ponieważ rynek przyswaja zmianę nastawienia USA i Iranu w kierunku dyplomacji - powiedział Dilin Wu, strateg ds. badań rynków aktywów mieszanych w Pepperstone Group.

- Jednak nawet jeśli napięcia geopolityczne nieco osłabną, to jakiekolwiek znaczące ożywienie w dostawach fizycznych ropy naftowej będzie opóźnione - dodał.

Jeśli ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie osłabnie, dostawy ropy z tego regionu mogą doświadczyć "odbudowy wielopoziomowej", przy czym w ciągu pierwszych 4 tygodni prawdopodobnie zostanie przywrócona produkcja na poziomie 2-3 mln baryłek ropy dziennie - oceniają z kolei w rynkowej nocie analitycy ANZ Group Holdings Ltd.

- W najlepszym przypadku w ciągu 4 pierwszych tygodni możliwe będzie przywrócenie produkcji ropy na poziomie od 2 do 3 mln baryłek dziennie - twierdzi Daniel Hynes, analityk ANZ.

Miliony baryłek dziennie

Dodaje, że wstrząs podażowy ropy naftowej - wywołany wojną na Bliskim Wschodzie - sprawił, iż globalna równowaga na rynkach ropy przesunęła się w kierunku deficytu tego surowca wynoszącego wiele milionów baryłek dziennie.

- Nagłówki nadal wpływają na ruch cen ropy, ale rynki zmierzają w kierunku normalizacji przepływów do końca kwietnia - wskazała zaś Rebecca Babin, starsza traderka energii w CIBC Private Wealth Group.

Tymczasem w USA rosną zapasy ropy - tak przynajmniej wynika z danych branżowego Amerykańskiego Instytutu Paliw (API). Instytut podał w swoich najnowszych wyliczeniach, że zapasy ropy za Oceanem wzrosły w ub. tygodniu o 6,1 mln baryłek. W hubie Cushing zapasy ropy zmniejszyły się jednak o 1,7 mln baryłek - wynika z wyliczeń API. Zapasy benzyny wzrosły o 626 tys. baryłek, a zapasy paliw destylowanych spadły o 3,4 mln baryłek.

W środę oficjalne dane o amerykańskich zapasach ropy i jej produktów poda Departament Energii (DoE).

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MOHAMMED AL-RIFAI

Ropa naftowaIranUSACieśnina Ormuz
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica