Rynki Zmiany na rynku ropy. Inwestorzy nerwowo wyczekują drugiej tury rozmów na linii USA-Iran

Gwałtowny spadek ceny ropy naftowej po ogłoszeniu Trumpa o zawieszenia broni Iranem

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 90,54 USD - w dół o 0,81 proc., po zwyżce wcześniej o 0,4 proc.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 94,69 USD za baryłkę, w dół o 0,11 proc., po wzroście wcześniej o ponad 1 proc.

Ceny ropy naftowej wahają się - od zwyżek do spadków, podczas gdy USA i Iran zamierzają w najbliższych dniach zorganizować drugą rundę rozmów pokojowych.

Trump o wojnie w Iranie: bardzo blisko końca

Wojna w Iranie jest bardzo blisko końca - ocenił we wtorek telewizji Fox Business prezydent USA Donald Trump. Wyraził przekonanie, że Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie. Trwająca od wielu tygodni blokada cieśniny Ormuz - wprowadzona przez Iran - w dalszym ciągu utrudnia dostawy energii z Zatoki Perskiej.

- Myślę, że jest bardzo blisko końca (...) Gdybym teraz się wycofał, odbudowanie tego kraju zajęłoby im 20 lat. A jeszcze nie skończyliśmy - oświadczył Donald Trump. - Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że bardzo chcą zawrzeć porozumienie - dodał.

Wcześniej prezydent Trump powiedział dziennikowi "New York Post", że w ciągu najbliższych dwóch dni może dojść do kolejnych rozmów z Iranem w Pakistanie. Donald Trump podkreślił przy tym rolę pakistańskiego marszałka Asima Munira. - Jest fantastyczny i dlatego bardziej prawdopodobne jest, że tam wrócimy - powiedział.

Przedstawiciel Białego Domu przekazał mediom, że "przyszłe rozmowy są rozważane, ale w obecnym czasie nic nie zostało zaplanowane".

Wielopoziomowa odbudowa

- W krótkiej perspektywie ceny ropy naftowej prawdopodobnie będą poruszać się w trendzie bocznym, z łagodniejszym nastawieniem, ponieważ rynek przyswaja zmianę nastawienia USA i Iranu w kierunku dyplomacji - powiedział Dilin Wu, strateg ds. badań rynków aktywów mieszanych w Pepperstone Group.

- Jednak nawet jeśli napięcia geopolityczne nieco osłabną, to jakiekolwiek znaczące ożywienie w dostawach fizycznych ropy naftowej będzie opóźnione - dodał.

Jeśli ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie osłabnie, dostawy ropy z tego regionu mogą doświadczyć "odbudowy wielopoziomowej", przy czym w ciągu pierwszych 4 tygodni prawdopodobnie zostanie przywrócona produkcja na poziomie 2-3 mln baryłek ropy dziennie - oceniają z kolei w rynkowej nocie analitycy ANZ Group Holdings Ltd.

- W najlepszym przypadku w ciągu 4 pierwszych tygodni możliwe będzie przywrócenie produkcji ropy na poziomie od 2 do 3 mln baryłek dziennie - twierdzi Daniel Hynes, analityk ANZ.

Miliony baryłek dziennie

Dodaje, że wstrząs podażowy ropy naftowej - wywołany wojną na Bliskim Wschodzie - sprawił, iż globalna równowaga na rynkach ropy przesunęła się w kierunku deficytu tego surowca wynoszącego wiele milionów baryłek dziennie.

- Nagłówki nadal wpływają na ruch cen ropy, ale rynki zmierzają w kierunku normalizacji przepływów do końca kwietnia - wskazała zaś Rebecca Babin, starsza traderka energii w CIBC Private Wealth Group.

Tymczasem w USA rosną zapasy ropy - tak przynajmniej wynika z danych branżowego Amerykańskiego Instytutu Paliw (API). Instytut podał w swoich najnowszych wyliczeniach, że zapasy ropy za Oceanem wzrosły w ub. tygodniu o 6,1 mln baryłek. W hubie Cushing zapasy ropy zmniejszyły się jednak o 1,7 mln baryłek - wynika z wyliczeń API. Zapasy benzyny wzrosły o 626 tys. baryłek, a zapasy paliw destylowanych spadły o 3,4 mln baryłek.

W środę oficjalne dane o amerykańskich zapasach ropy i jej produktów poda Departament Energii (DoE).

