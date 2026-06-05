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Rynki

Rynek ropy wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na efekty negocjacji

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ropa paliwa
Niedobory paliwa w Sewastopolu na Krymie
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ceny ropy naftowej na globalnych rynkach notują niewielkie zmiany. Uwaga inwestorów skupiona jest w pierwszej kolejności na negocjacjach Stanów Zjednoczonych z Iranem. Równocześnie rosną obawy dotyczące spadku światowych zapasów ropy.

W piątek, 5 czerwca, przed godziną 9.00:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec zniżkowała na NYMEX w Nowym Jorku o 0,26 proc. do 92,80 USD,
  • cena Brent na ICE na sierpień wzrosła o 0,06 proc. do 95,14 USD za baryłkę.

Oba kontrakty są na drodze do pierwszego tygodniowego wzrostu od trzech tygodni, a cena WTI wzrosła o ponad 6 proc. po tym, jak na Bliskim Wschodzie zaostrzyły się walki. Rozmowy pokojowe między USA a Iranem przeciągają się, a ruch w cieśninie Ormuz pozostaje ograniczony.

Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie

Reuters poinformował w piątek, że terminal Mina al Fahal w Omanie wstrzymał załadunek ropy po eksplozji w pobliżu nabrzeża z jedną boją (SBM) spowodowanej rzekomym atakiem dronów.

Inwestorzy oceniają postępy w negocjacjach USA-Iran. Prezydent USA Donald Trump podał w czwartek, że byłby otwarty na spotkanie z najwyższym przywódcą Iranu Modżtabą Chameneim, jeśli kraje zawarłyby porozumienie o zakończeniu wojny.

Agencja AFP podała, powołując się na źródła, że szyicka organizacja Hezbollah, wspierana przez Iran, odrzuciła propozycję zawieszenia broni wynegocjowaną przez izraelskich i libańskich dyplomatów w Waszyngtonie przy mediacji USA i przekazała tę informację libańskim władzom.

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Topnieją światowe zapasy ropy

Analitycy sygnalizowali również obawy dotyczące spadku zapasów ropy na świecie, co może spowodować wzrost cen w trzecim kwartale.

"Wszelkie pokłady optymizmu są nadal przesłonięte plątaniną sprzecznych informacji. Z technicznego punktu widzenia, dopóki ropa naftowa WTI utrzymuje się powyżej linii trendu w okolicach 80 dolarów, ryzyko pozostaje wzrostowe" - napisał w raporcie Tony Sycamore, analityk rynku IG.

OPEC podtrzymuje prognozę wzrostu popytu na ropę naftową na poziomie 1,2 miliona baryłek dziennie w tym roku - powiedział w czwartek Sekretarz Generalny Haitham Al Ghais, pomimo konfliktu na Bliskim Wschodzie i zamknięcia cieśniny Ormuz.

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Przywrócenie żeglugi w cieśninie

Według danych dotyczących żeglugi irański eksport ropy spadł do najniższego poziomu od sześciu lat, głównie z powodu blokady morskiej USA.

Kristian Kerr, dyrektor ds. strategii makro w LPL Financial, powiedział, że rynki nie doceniają złożoności procesu przywracania żeglugi przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny, nawet jeśli Waszyngton i Teheran podpiszą memorandum o porozumieniu.

"Wszelkie wcześniejsze zwiększenie zapasów baryłek prawdopodobnie będzie pochodzić z już wydobytej ropy, w tym ropy zalegającej na unieruchomionych lub pływających statkach oraz z irańskich ładunków w magazynach, a nie z trwałego wznowienia produkcji lub eksportu. Innymi słowy, chodzi bardziej o usunięcie istniejących wąskich gardeł niż o odbudowę bazy podażowej" - powiedział.

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Źródło: PAP
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Tagi:
ceny ropyRopa naftowaIranCieśnina Ormuz
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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