Rynki

Wolta na rynku po słowach Trumpa. "Może stać się etapem unicestwienia wojny"

Iran negocjuje z USA. Trump mówi, na co zgodził się Teheran
Wahania na rynku ropy nie ustają. W środę ceny surowca mocno spadają po wtorkowych wzrostach - informują maklerzy. To reakcja na doniesienia o nasileniu działań dyplomatycznych USA, które mają zmierzać do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.
  • Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 89,14 dol. - niżej o 3,48 proc.
  • Brent na ICE na V jest wyceniana po 100,22 USD za baryłkę, niżej o 4,09 dol.

Nowy etap rozmów USA i Iranu

Inwestorzy z uwagą śledzą doniesienia o działaniach dyplomatycznych podejmowanych przez USA, które mają na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, i widać ich przyspieszenie. To spowodowało "zepchnięcie" na dalszy plan obaw w związku z doniesieniami o wysłaniu do regionu większej liczby amerykańskich wojsk.

Optymizm na rynkach nasilił się w reakcji na 15-punktowy plan USA, co ma pomóc w zakończeniu wojny z Iranem. Stany Zjednoczone przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny - podał "New York Times", powołując się na dwóch urzędników zaznajomionych ze sprawą.

Iran uderzył w hel. "W najśmielszych snach nie pomyślałbym"

Maciej Michałek

"Iran publicznie zaprzeczył"

Zdaniem analityków spadki cen ropy na globalnych giełdach paliw wskazują, że inwestorzy mniej obawiają się o to, że konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał i nasilał.

- Zniżki cen ropy odzwierciedlają spadek premii za ryzyko wojenne - powiedziała Charu Chanana, główna strateg ds. inwestycji w Saxo Markets.

- Jednak na razie jest mało prawdopodobne, aby sytuacja została uznana za bezpieczną, ponieważ Iran publicznie zaprzeczył prowadzeniu bezpośrednich rozmów z USA, a działania militarne i rozmieszczanie wojsk nadal trwają - podkreśliła.

Według urzędników, na których powołuje się dziennik, plan dotyczy irańskiego programu pocisków balistycznych i programu nuklearnego - dwóch głównych celów kampanii bombowej prowadzonej od 28 lutego przez Izrael i USA. Plan obejmuje również kwestię szlaków morskich, co odnosi się przede wszystkim do blokady cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i gazu.

Nie wiadomo, czy Izrael - prowadzący bombardowania wspólnie z USA - zaakceptował propozycję. Nie jest też jasne, na ile szeroko plan został rozpowszechniony wśród irańskich decydentów i czy Teheran przyjmie go jako podstawę negocjacji.

Krach i nagły zwrot po słowach Trumpa

Łukasz Figielski

Iran nie potwierdza

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła, że trwają zabiegi dyplomatyczne, ale zastrzegła, że USA "kontynuują operację Epic Fury bez zmian, by osiągnąć cele wojskowe wyznaczone przez naczelnego dowódcę i Pentagon".

Pentagon planuje rozmieścić na Bliskim Wschodzie trzy tysiące żołnierzy elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej - podał we wtorek dziennik "The Wall Street Journal". Zdaniem "WSJ" rozkaz wysłania żołnierzy ma zostać wydany w ciągu kilku godzin.

Iran poinformował tymczasem we wtorek państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), że statki, których "nie uzna za wrogie", mogą przepływać przez cieśninę Ormuz, o ile będą koordynować tranzyt z władzami w Teheranie. Takie informacje przekazał we wtorek dziennik "Financial Times".

- Wyraźnie przeszliśmy obecnie do etapu, który może stać się etapem "unicestwienia" wojny USA i Izraela z Iranem i kierowania się w stronę negocjowania końca konfliktu - powiedział Robert Rennie, szef badań nad rynkami towarowymi i emisją CO2 w Westpac Banking Corp.

Dodał, że "biorąc jednak po uwagę brak zaufania po obu stronach konfliktu, zakończenie wojny może być złożonym procesem".

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że Iran zgodził się, że nigdy nie pozyska broni jądrowej. Amerykański przywódca podał, że negocjacje z Teheranem trwają z udziałem sekretarza stanu Marca Rubia i wiceprezydenta J.D. Vance'a.

Władze irańskie do tej pory nie potwierdziły rozmów z Waszyngtonem.

Islamabad gotowy pośredniczyć

We wtorek premier Pakistanu Shehbaz Sharif poinformował, że Islamabad jest gotowy pośredniczyć w rozmowach między USA i Iranem zmierzających do rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Biały Dom potwierdził, że dowódca pakistańskiej armii Asim Munir rozmawiał w niedzielę z Donaldem Trumpem, aby omówić trwający od 28 lutego konflikt. 

Alternatywy dla cieśniny Ormuz
Alternatywy dla cieśniny Ormuz
Ropa naftowaKonflikt na Bliskim WschodzieDonald TrumpCieśnina Ormuz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica