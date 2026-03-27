Rynki

"Rośnie presja". Analitycy alarmują

Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Wahania cen na rynkach ropy i paliw
Źródło: TVN24, Reuters
Ropa drożeje w piątek, ponieważ inwestorzy obawiają się, że wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem może się przedłużyć. Oczekują, że to może doprowadzić do wzrostu inflacji.
  • Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 1 proc. do 95,38 dol.
  • Cena Brent na ICE na maj rośnie o 1,69 proc. do 109,79 dol. za baryłkę.

Obawy o spowolnienie wzrostu

Cena Brent wzrosła w marcu o rekordowe 49 proc., a koszty produktów naftowych, od oleju napędowego po paliwo lotnicze, wzrosły jeszcze bardziej, obciążając firmy i konsumentów. Wzrosty te wywołały obawy o jednoczesny wzrost globalnej inflacji i spowolnienie wzrostu gospodarczego.

- Rynek zaczyna rozumieć, że nie ma pewnego końca konfliktu. Wkraczamy w kolejny weekend, a ryzyko wciąż jest wysokie - powiedział Carl Larry, analityk ds. ropy i gazu w Enverus.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że odracza o 10 dni ataki na irańskie elektrownie, do poniedziałku 6 kwietnia. Trump zagroził 21 marca zniszczeniem irańskich elektrowni, jeżeli Teheran w ciągu 48 godzin nie odblokuje cieśniny Ormuz. 23 marca wydłużył to ultimatum o pięć dni.

Amerykański prezydent dodał, że mimo "błędnych doniesień fałszywych mediów" USA prowadzą z Iranem rozmowy, które "idą bardzo dobrze". Media podają, że Iran odrzuca propozycję USA jako "jednostronną i niesprawiedliwą".

Maja Piotrowska

Plany Pentagonu

Armia Izraela przeprowadziła w nocy z czwartku na piątek "rozległe" ataki lotnicze na Teheran. Jednocześnie irańskie media poinformowały o amerykańsko-izraelskich uderzeniach na miasta Kom i Urmia, w których zginęło co najmniej sześć osób. Trwająca od miesiąca wojna wciąż eskaluje, obejmując terytoria państw Zatoki.

"Wall Street Journal" donosił, że Pentagon rozważa wysłanie na Bliski Wschód 10 000 dodatkowych żołnierzy, podczas gdy Trump rozważał użycie sił lądowych w celu ataku desantowego na strategiczny irański węzeł naftowy - wyspę Chark.

Stacja CNN podała, że administracja Trumpa próbuje zorganizować spotkanie wiceprezydenta J.D. Vance'a w Pakistanie w ten weekend, aby omówić możliwość zakończenia wojny z Iranem, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników. CNN dodała, że w spotkaniu mogą wziąć udział również inni wysocy rangą przedstawiciele administracji.

Maciej Michałek

"Eskalacja przyspieszy wzrost cen"

Lisa Cook z Fedu oceniła, że gwałtowny wzrost cen ropy zmienił bilans ryzyka, sprawiając, że inflacja jest obecnie większym zmartwieniem niż zatrudnienie.

- Pomimo rozmów o deeskalacji, cena ropy naftowej opiera się na długotrwałości wojny, a nie tylko na nagłówkach. Każde bezpośrednie uszkodzenie infrastruktury naftowej lub eskalacja mogą zmusić rynki do szybkiego wzrostu cen - powiedziała Priyanka Sachdeva, analityczka w Phillip Nova.

Wojna zmniejszyła globalne zapasy o 11 milionów baryłek ropy dziennie, a Międzynarodowa Agencja Energii określiła kryzys jako gorszy niż dwa szoki naftowe z lat 70. i rosyjsko-ukraińska wojna gazowa razem wzięte.

Analitycy z Macquarie Group oceniają, że ceny mogą wzrosnąć do 200 dolarów, jeśli wojna przeciągnie się do końca czerwca.

- Z każdym dniem rośnie presja rynkowa. Kraje azjatyckie sięgają po zapasy buforowe i rozważają korekty popytu - powiedział Mukesh Sahdev, założyciel i dyrektor generalny australijskiej firmy konsultingowej XAnalysts.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica