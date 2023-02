Co dalej z cenami ropy? "Rynek obserwuje ożywienie popytu"

Rynek obserwuje ożywienie popytu, a mobilność w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Europie wykazuje poprawę - mówił Gui Chenxi, analityk CITIC Futures Co. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku lekko spadają w czasie ostatniej sesji w tym tygodniu, ale od poniedziałku surowiec zyskał niemal 6 procent.

Ożywienie popytu

Inwestorzy niepokoją się o podtrzymywanie przez bankierów centralnych z Fed stanowiska w sprawie dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA. Występujących w tym tygodniu kilku decydentów z Fed zasygnalizowało dalsze zaostrzanie polityki monetarnej w walce Fed z wysoką inflacją, gdy tymczasem nad rynkami wisi ryzyko recesji w całej światowej gospodarce. Rynki jednocześnie z niecierpliwością czekają na trwałe odbicie chińskiego popytu po tym, jak władze tego kraju wycofały się ze strategii "zero tolerancji dla Covid", która negatywnie wpłynęła na wiele dziedzin życia i kondycję gospodarki Chin. Według niektórych prognoz poprawa popytu na paliwa w Chinach może wywołać wzrost cen ropy Brent jeszcze w tym roku do ponad 100 dolarów za baryłkę. Wielu ekspertów obstawia też opcję, że rajd na rynkach ropy może nastąpić już pod koniec maja. - Rynek obserwuje ożywienie popytu, a mobilność w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Europie wykazuje poprawę - mówi Gui Chenxi, analityk CITIC Futures Co.