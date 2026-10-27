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Gwałtowne wahania na rynkach ropy przed wyborami w USA i Izraelu

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Joanna Pandera o kryzysie na rynku ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ropa drożeje we wtorek po wcześniejszych spadkach. Chwilowe ochłodzenie na rynkach miało być związane z nadziejami inwestorów wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie. Liczyli oni, że działania dyplomatyczne pomogą w złagodzeniu niepopularnego wśród wyborców konfliktu z Iranem.

Ceny ropy około godziny 9.00 wyglądały następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 102,05 dol. - wyżej o 0,28 proc.,
  • Brent na ICE na XII jest wyceniana po 116,08 dol. za baryłkę, w górę o 0,23 proc.

Ropa WTI od początku tego roku zyskała 76,6 proc., a Brent zdrożała o 89,9 proc.

Wybory połówkowe w USA

W poniedziałek do Teheranu udali się wysocy rangą urzędnicy z Arabii Saudyjskiej, Pakistanu i Turcji, aby przeprowadzić rozmowy z irańskimi przywódcami. Działania te mają na celu rozładowanie napięcia i wzmocnienie dyskusji mających na celu zapobieżenie kolejnej rundzie ataków USA i Izraela na Iran.

Spotkanie te odbywają się w momencie, gdy USA rozważają wznowienie bombardowań Iranu po miesiącu impasu we wzajemnych relacjach. Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że mógłby podjąć ataki na Iran po listopadowych wyborach połówkowych do Kongresu.

Na nieco ponad tydzień przed wyborami połówkowymi do Kongresu negatywne zdanie o Trumpie ma 66 proc. ankietowanych. O 1 p.p., do 11 proc. zmalała też przewaga demokratów nad republikanami.

Wybory, które odbędą się 3 listopada, wyłonią nowy skład Izby Reprezentantów, 33 ze 100 senatorów oraz gubernatorów w 36 stanach. Według ośrodka Cook Political Report, demokraci mają szansę przejąć kontrolę nad Izbą i odzyskać większość w Senacie. Są też faworytami w co najmniej 19 wyścigach gubernatorskich.

Wybory do Knesetu w Izraelu

Z kolei premier Izraela Benjamin Netanjahu wystąpił w prawicowym Kanale 14, ostrzegając, że od wyniku wtorkowych wyborów zależy bezpieczeństwo Izraela. Premier powtórzył deklarację ze środowego przemówienia do izraelskich żołnierzy, podczas którego ostrzegał, że Iran pozostaje "egzystencjalnym zagrożeniem" dla Izraela.

Netanjahu w ostatnich dniach zaostrzył retorykę wobec Teheranu w związku ze zbliżającymi się wyborami. Stwierdził, że izraelskie i amerykańskie ataki zniszczyły już 90 proc. irańskiego potencjału nuklearnego. Szacunków tych nie potwierdzają jednak niezależne analizy. Według amerykańskiego wywiadu bombardowania poważnie uszkodziły irańskie instalacje nuklearne, jednak, jak wynika z październikowego zestawienia Reutersa, Iran prawdopodobnie zachował znaczną część zapasów uranu wzbogaconego do 60 proc.

Premier Izraela zaatakował też swojego głównego rywala wyborczego, Gadiego Ajzenkota, zarzucając mu gotowość do porozumienia z Iranem. Przekonywał, że jego (Netanjahu - red.) bliskie relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem umożliwią ostateczne wyeliminowanie irańskiego zagrożenia.

Analitycy informują, że wtorkowe wybory do 120-osobowego Knesetu odbędą się w atmosferze głębokich podziałów politycznych.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ropa naftowaceny ropyIzraelUSA
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