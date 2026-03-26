Rynki

Sprzeczne sygnały. Ceny w górę

Największy zakład produkcji gazu LNG, Ras Laffan, Katar
Po 15-procentowym spadku w ciągu dwóch poprzednich sesji ceny gazu w Europie znowu rosną. Wahania są wywołane sprzecznymi sygnałami płynącymi z USA i Iranu w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 53,82 euro za MWh, wyżej o 1,9 proc., po spadku o 15 proc. w ciągu dwóch poprzednich dni handlu.

Iran stawia warunki

Inwestorzy oceniają sprzeczne sygnały ze strony Stanów Zjednoczonych i Iranu dotyczące możliwego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, która poważnie zakłóciła globalny handel energią.

Biały Dom twierdzi, że rozmowy USA z Iranem trwają. Natomiast Iran publicznie odrzucił propozycje Amerykanów i postawił nowe warunki zakończenia konfliktu.

Iran uderzył w hel. "W najśmielszych snach nie pomyślałbym"

Maciej Michałek

Państwowa Press TV, powołując się na informacje anonimowego, wysokiego rangą urzędnika ds. bezpieczeństwa, podała 5 warunków, jakie muszą spełnić USA i Izrael, aby zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie z Iranem:

  1. całkowite zaprzestanie "agresji i zabójstw" ze strony wroga,
  2. ustanowienie konkretnych mechanizmów, które zapobiegną ponownemu wybuchowi wojny w Republice Islamskiej,
  3. gwarantowana i jasno określona wypłata odszkodowań i reparacji wojennych,
  4. zakończenie wojny na wszystkich frontach i dla wszystkich grup oporu zaangażowanych w regionie,
  5. międzynarodowe uznanie i gwarancje dotyczące suwerennego prawa Iranu do sprawowania władzy nad cieśniną Ormuz.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała tymczasem, że jeśli Iran nie zawrze porozumienia i "nie zrozumie, że został pokonany", prezydent Donald Trump jest "gotowy rozpętać piekło".

Kryzys na rynku gazu

Wojna na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się prawie 4 tygodnie temu, odcięła ok. 1/5 światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego.

Kraje Europy muszą tego lata zwiększyć zakupy LNG, aby uzupełnić braki w swoich magazynach tego paliwa.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 28,5 proc. wobec średniej pięcioletniej na tę porę wynoszącej 40,9 proc. W magazynach znajduje się obecnie 325,07 TWh gazu - podaje w najnowszych wyliczeniach firma Gas Infrastructure Europe.

Tymczasem inwestorzy z uwagą obserwują też potencjalne zakłócenia w dostawach LNG z innych miejsc na świecie, biorąc pod uwagę wciąż wysoce napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie.

Silny cyklon tropikalny Narelle przybrał na sile i grozi zakłóceniami w dostawach gazu na zachodnim wybrzeżu Australii.

Ropa naftowa i gaz ziemny w Zatoce Perskiej
Wiktor Knowski
shutterstock_1919734064
Gorzka czekolada. Tak zdrożał koszyk wielkanocny
Z kraju
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu
Pieniądze
Parlament Europejski i decyzja w sprawie umowy celnej UE-USA
Umowa USA i Unii Europejskiej. Jest decyzja parlamentarzystów
Ze świata
Uber Robotaxi
Pierwsza taka taksówka w Europie. "Potencjalnie także w innych miastach"
Tech
Diesel paliwa
Ceny paliw. Domański: to rozwiązanie prawdopodobne
Z kraju
Donald Trump
Napięcie rośnie, nerwy na rynku. "Prezydent Trump nie blefuje"
Ze świata
Zaporoska Elektrownia Atomowa
10 lat, dziesiątki miliardów. Tyle ma kosztować odbudowa sektora
Ze świata
Viktor Orban
Orban atakuje Ukrainę. "Państwo terrorystyczne"
Ze świata
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
20-latka pozwała Meta i Youtube. Historyczne odszkodowanie
Tech
shutterstock_2755222775
Władze reagują na ceny paliw. Będzie rekompensata
Ze świata
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy
Nieruchomości
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
Z kraju
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
Moto
samochody elektryczne ford shutterstock_2433935459
Wielkie akcje serwisowe. Chodzi o setki tysięcy aut
Moto
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to zjawisko, które ma destrukcyjny, niszczący wpływ na życie
Z kraju
Rene Haas
Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały
Tech
Zmiana czasu
Koniec ze zmianą czasu? Nowe informacje z Brukseli
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Kolejne koło ratunkowe dla ropy. "Jesteśmy gotowi"
Ze świata
pap_20100821_1E3
Rosjanie boją się o irańską elektrownię jądrową. Ich zdaniem ziszcza się najgorszy scenariusz
Ze świata
shutterstock_347958275
Nowa fala w Chinach. "Ludzie nie kupują jedynie rzeczy"
Ze świata
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
Tech
Via-del-Quirinale-26-c
Mieszkał w nim Karol Wojtyła. Dom wystawiony na sprzedaż
Ze świata
Karol Nawrocki powołuje Radę Biznesu
Nawrocki powołuje nową radę
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier zapowiada nowy podatek. "Wpisany do wykazu prac rządu"
Tech
telefon szpieg hacker
Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"
Z kraju
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Wystarczył sam plan. Ceny ostro w dół
Rynki
Viktor Orban
Orban uderza w Ukrainę. "Wstrzymujemy dostawy"
Ze świata
Donald Trump
Wolta na rynku po słowach Trumpa. "Może stać się etapem unicestwienia wojny"
Rynki

