Sprzeczne sygnały. Ceny w górę

Największy zakład produkcji gazu LNG, Ras Laffan, Katar Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 53,82 euro za MWh, wyżej o 1,9 proc., po spadku o 15 proc. w ciągu dwóch poprzednich dni handlu.

Iran stawia warunki

Inwestorzy oceniają sprzeczne sygnały ze strony Stanów Zjednoczonych i Iranu dotyczące możliwego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, która poważnie zakłóciła globalny handel energią.

Biały Dom twierdzi, że rozmowy USA z Iranem trwają. Natomiast Iran publicznie odrzucił propozycje Amerykanów i postawił nowe warunki zakończenia konfliktu.

Państwowa Press TV, powołując się na informacje anonimowego, wysokiego rangą urzędnika ds. bezpieczeństwa, podała 5 warunków, jakie muszą spełnić USA i Izrael, aby zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie z Iranem:

całkowite zaprzestanie "agresji i zabójstw" ze strony wroga, ustanowienie konkretnych mechanizmów, które zapobiegną ponownemu wybuchowi wojny w Republice Islamskiej, gwarantowana i jasno określona wypłata odszkodowań i reparacji wojennych, zakończenie wojny na wszystkich frontach i dla wszystkich grup oporu zaangażowanych w regionie, międzynarodowe uznanie i gwarancje dotyczące suwerennego prawa Iranu do sprawowania władzy nad cieśniną Ormuz.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała tymczasem, że jeśli Iran nie zawrze porozumienia i "nie zrozumie, że został pokonany", prezydent Donald Trump jest "gotowy rozpętać piekło".

Kryzys na rynku gazu

Wojna na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się prawie 4 tygodnie temu, odcięła ok. 1/5 światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego.

Kraje Europy muszą tego lata zwiększyć zakupy LNG, aby uzupełnić braki w swoich magazynach tego paliwa.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 28,5 proc. wobec średniej pięcioletniej na tę porę wynoszącej 40,9 proc. W magazynach znajduje się obecnie 325,07 TWh gazu - podaje w najnowszych wyliczeniach firma Gas Infrastructure Europe.

Tymczasem inwestorzy z uwagą obserwują też potencjalne zakłócenia w dostawach LNG z innych miejsc na świecie, biorąc pod uwagę wciąż wysoce napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie.

Silny cyklon tropikalny Narelle przybrał na sile i grozi zakłóceniami w dostawach gazu na zachodnim wybrzeżu Australii.

Ropa naftowa i gaz ziemny w Zatoce Perskiej Źródło: PAP

Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki