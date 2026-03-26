Sprzeczne sygnały. Ceny w górę

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 53,82 euro za MWh, wyżej o 1,9 proc., po spadku o 15 proc. w ciągu dwóch poprzednich dni handlu.
Iran stawia warunki
Inwestorzy oceniają sprzeczne sygnały ze strony Stanów Zjednoczonych i Iranu dotyczące możliwego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, która poważnie zakłóciła globalny handel energią.
Biały Dom twierdzi, że rozmowy USA z Iranem trwają. Natomiast Iran publicznie odrzucił propozycje Amerykanów i postawił nowe warunki zakończenia konfliktu.
Państwowa Press TV, powołując się na informacje anonimowego, wysokiego rangą urzędnika ds. bezpieczeństwa, podała 5 warunków, jakie muszą spełnić USA i Izrael, aby zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie z Iranem:
- całkowite zaprzestanie "agresji i zabójstw" ze strony wroga,
- ustanowienie konkretnych mechanizmów, które zapobiegną ponownemu wybuchowi wojny w Republice Islamskiej,
- gwarantowana i jasno określona wypłata odszkodowań i reparacji wojennych,
- zakończenie wojny na wszystkich frontach i dla wszystkich grup oporu zaangażowanych w regionie,
- międzynarodowe uznanie i gwarancje dotyczące suwerennego prawa Iranu do sprawowania władzy nad cieśniną Ormuz.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała tymczasem, że jeśli Iran nie zawrze porozumienia i "nie zrozumie, że został pokonany", prezydent Donald Trump jest "gotowy rozpętać piekło".
Kryzys na rynku gazu
Wojna na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się prawie 4 tygodnie temu, odcięła ok. 1/5 światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego.
Kraje Europy muszą tego lata zwiększyć zakupy LNG, aby uzupełnić braki w swoich magazynach tego paliwa.
Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 28,5 proc. wobec średniej pięcioletniej na tę porę wynoszącej 40,9 proc. W magazynach znajduje się obecnie 325,07 TWh gazu - podaje w najnowszych wyliczeniach firma Gas Infrastructure Europe.
Tymczasem inwestorzy z uwagą obserwują też potencjalne zakłócenia w dostawach LNG z innych miejsc na świecie, biorąc pod uwagę wciąż wysoce napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie.
Silny cyklon tropikalny Narelle przybrał na sile i grozi zakłóceniami w dostawach gazu na zachodnim wybrzeżu Australii.
