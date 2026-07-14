Błyskawiczna reakcja rynku na doniesienia z Bliskiego Wschodu
Cena ropy ok. godz. 9.30 wynosiła:
- baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII na NYMEX w Nowym Jorku kosztowała niemal 81 dolarów - wzrost o ok. 3 proc.
- Brent na ICE na IX była wyceniana po ponad 86 dolarów za baryłkę - wyżej o ok. 3 proc., po wzroście w poniedziałek o niemal 10 proc.
Ceny ropy rosną
Ceny są najwyżej od prawie miesiąca po tym, jak w II kw. spadły o ok. 30 proc., a zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie znów rozbudza obawy o dostawy surowców energetycznych z Zatoki Perskiej.
W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru.
Dowództwo irańskiej armii oświadczyło z kolei w poniedziałek, że Teheran nie pozwoli USA na interweniowanie w kwestie związane z zarządzaniem cieśniną Ormuz.
Do tego dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormuz.
Wznowienie ataków na Iran
Z kolei siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczęły w poniedziałek trzecią z rzędu noc ataków na Iran - podało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Operacja rozpoczęła się o godz. 22.45 czasu polskiego.
"Uderzenia te będą nadal narzucać wysokie koszty siłom irańskim i osłabiać ich zdolność atakowania niewinnych cywilów oraz żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz" - podał CENTCOM w oświadczeniu na platformie X.
Była to trzecia kolejna noc ataków USA na Iran.
Gorąco w cieśninie Ormuz
Konflikt wykazuje też oznaki rozszerzania się poza cieśninę Ormuz.
Siły zbrojne rządu Jemenu uznawanego przez społeczność międzynarodową zaatakowały pas startowy lotniska w stolicy, Sanie, aby uniemożliwić lądowanie irańskiego samolotu - poinformował w poniedziałek jemeński minister obrony Taher al-Aqili.
Armia podkreśliła w komunikacie, że Iran uparcie dążył do naruszenia terytorium Jemenu.
Wspierani przez Iran jemeńscy bojownicy Huti poinformowali, że samolot zmienił trasę i wylądował na lotnisku w Hudajdzie.
Zielone światło dla nowych sankcji na Rosję
Tymczasem prezydent Donald Trump popiera projekt ustawy sankcyjnej przeciwko Rosji autorstwa Lindseya Grahama - poinformował urzędnik Białego Domu. Stanowisko Białego Domu było dotąd powodem trwającego od ponad roku impasu w tej sprawie.
To odpowiedź na pytanie o projekt ustawy sankcyjnej autorstwa zmarłego nagle w sobotę senatora Lindseya Grahama zakładający nowe sankcje przeciwko Rosji oraz cła na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową. Ma to zwiększyć presję na Kreml, aby zakończył wojnę z Ukrainą.
Tymczasem produkcja ropy przez Zjednoczone Emiraty Arabskie wzrosła w czerwcu o 80 proc. Abu Zabi może swobodnie wydobywać więcej ropy po opuszczeniu grupy producentów OPEC.
ZEA wydobyły w ub. miesiącu 3,8 mln baryłek ropy dziennie - to wzrost o 1,71 mln b./d w porównaniu z majem.
Przed wystąpieniem ZEA z OPEC wielkość wydobycia ropy przez ten kraj była przedmiotem sporów z kartelem.
Lider OPEC - Arabia Saudyjska - również odnotowała w czerwcu wzrost produkcji ropy, choć nie na taką skalę jak ZEA. Królestwo poinformowało, że w czerwcu jego produkcja ropy wzrosła o 561 tys. b/d do 7,122 mln b/d. Podaż saudyjskiej ropy na rynek wyniosła 6,637 mln baryłek dziennie. Część ropy została skierowana do magazynów.