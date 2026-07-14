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Błyskawiczna reakcja rynku na doniesienia z Bliskiego Wschodu

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Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
Donald Trump: Iranowi bardzo niewiele zostało i bardzo chce zawrzeć umowę
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL
Ceny ropy na światowych rynkach wyraźnie rosną - są na najwyższym poziomie od blisko miesiąca. Nasilenie konfliktu na Bliskim Wschodzie ponownie budzi obawy o bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych.

Cena ropy ok. godz. 9.30 wynosiła:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII na NYMEX w Nowym Jorku kosztowała niemal 81 dolarów - wzrost o ok. 3 proc.
  • Brent na ICE na IX była wyceniana po ponad 86 dolarów za baryłkę - wyżej o ok. 3 proc., po wzroście w poniedziałek o niemal 10 proc.

Ceny ropy rosną

Ceny są najwyżej od prawie miesiąca po tym, jak w II kw. spadły o ok. 30 proc., a zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie znów rozbudza obawy o dostawy surowców energetycznych z Zatoki Perskiej.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru.

Dowództwo irańskiej armii oświadczyło z kolei w poniedziałek, że Teheran nie pozwoli USA na interweniowanie w kwestie związane z zarządzaniem cieśniną Ormuz.

Do tego dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormuz.

Wznowienie ataków na Iran

Z kolei siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczęły w poniedziałek trzecią z rzędu noc ataków na Iran - podało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Operacja rozpoczęła się o godz. 22.45 czasu polskiego.

"Uderzenia te będą nadal narzucać wysokie koszty siłom irańskim i osłabiać ich zdolność atakowania niewinnych cywilów oraz żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz" - podał CENTCOM w oświadczeniu na platformie X.

Była to trzecia kolejna noc ataków USA na Iran.

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Gorąco w cieśninie Ormuz

Konflikt wykazuje też oznaki rozszerzania się poza cieśninę Ormuz.

Siły zbrojne rządu Jemenu uznawanego przez społeczność międzynarodową zaatakowały pas startowy lotniska w stolicy, Sanie, aby uniemożliwić lądowanie irańskiego samolotu - poinformował w poniedziałek jemeński minister obrony Taher al-Aqili.

Armia podkreśliła w komunikacie, że Iran uparcie dążył do naruszenia terytorium Jemenu.

Wspierani przez Iran jemeńscy bojownicy Huti poinformowali, że samolot zmienił trasę i wylądował na lotnisku w Hudajdzie.

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ŚWIAT

Zielone światło dla nowych sankcji na Rosję

Tymczasem prezydent Donald Trump popiera projekt ustawy sankcyjnej przeciwko Rosji autorstwa Lindseya Grahama - poinformował urzędnik Białego Domu. Stanowisko Białego Domu było dotąd powodem trwającego od ponad roku impasu w tej sprawie.

To odpowiedź na pytanie o projekt ustawy sankcyjnej autorstwa zmarłego nagle w sobotę senatora Lindseya Grahama zakładający nowe sankcje przeciwko Rosji oraz cła na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową. Ma to zwiększyć presję na Kreml, aby zakończył wojnę z Ukrainą.

Tymczasem produkcja ropy przez Zjednoczone Emiraty Arabskie wzrosła w czerwcu o 80 proc. Abu Zabi może swobodnie wydobywać więcej ropy po opuszczeniu grupy producentów OPEC.

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Ze świata

ZEA wydobyły w ub. miesiącu 3,8 mln baryłek ropy dziennie - to wzrost o 1,71 mln b./d w porównaniu z majem.

Przed wystąpieniem ZEA z OPEC wielkość wydobycia ropy przez ten kraj była przedmiotem sporów z kartelem.

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Lider OPEC - Arabia Saudyjska - również odnotowała w czerwcu wzrost produkcji ropy, choć nie na taką skalę jak ZEA. Królestwo poinformowało, że w czerwcu jego produkcja ropy wzrosła o 561 tys. b/d do 7,122 mln b/d. Podaż saudyjskiej ropy na rynek wyniosła 6,637 mln baryłek dziennie. Część ropy została skierowana do magazynów.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ropa naftowaCieśnina Ormuzceny ropyKonflikt na Bliskim WschodzieDonald TrumpUSAIran
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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