Bitcoin mocno w górę. Kolejna granica przekroczona

W środę 28 lutego po południu cena jednego bitcoina przekroczyła wartość 60 tys. dolarów. Jest to poziom ostatnio widziany podczas boomu w 2021 roku, kiedy jeden bitcoin kosztował nawet 69 tys. dolarów.

Z kolei Mark Palmer z Benchmark prognozuje, że "cena bitcoina osiągnie 125 000 dolarów do końca 2025 roku".

Czym jest Bitcoin?

Bitcoin to jedna z pierwszych i najpopularniejsza na świecie kryptowaluta. Została ona stworzona przez Satoshi Nakamoto, do dziś nie ustalono, czy pod tym pseudonimem kryje się jedna, czy wiele osób.

Od chwili stworzenia i przeprowadzenia pierwszej transakcji kolejne bitcoiny generowane są w ściśle określonych odstępach czasu w oparciu o proces nazywany "kopaniem". Polega on na wykonywaniu przez komputery skomplikowanych operacji obliczeniowych, a algorytm bitcoina co określony czas rozprowadza wśród zaangażowanych w to uczestników nowe, "wykopane" bitcoiny.