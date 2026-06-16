Rynki Media: największa na świecie giełda kryptowalut Binance może przestać działać w Unii Europejskiej Alicja Skiba |

Andrzej Domański o projektach ustawy o kryptowalutach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: 24K-Production/Shutterstock

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Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej znanym jako MiCA (skrót od Markets in Crypto-Assets - red.) firmy z branży kryptowalut mają czas do końca czerwca na uzyskanie licencji, która pozwoli im kontynuować działalność na terenie państw UE.

Wniosek Binance - złożony do Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego - ma zostać odrzucony - dowiedział się Reuters ze źródeł.

Bez licencji giełda kryptowalut nie będzie mogła kontynuować działalności w Unii Europejskiej od początku lipca.

Unijny "paszport" Binance

Nowe przepisy przewidują, że firma kryptowalutowa może uzyskać licencję w jednym państwie członkowskim, a następnie korzystać z niej jak z "paszportu" do działania w całej Unii Europejskiej. W przypadku Binance takim krajem miała być Grecja.

Reuters podkreśla, że ewentualne odrzucenie wniosku oznaczałoby, że niepewny pozostaje los klientów Binance mieszkających w państwach UE. Giełda nie otrzymałaby bowiem zgody na dalsze świadczenie usług w całej wspólnocie.

Po publikacji Reutersa, Binance zamieściło wpis w serwisie X. Firma przekazała, że zamierza "wspierać uporządkowany proces i zminimalizować zakłócenia dla użytkowników". Nie podała jednak szczegółów, co dokładnie oznaczałoby to dla klientów z Unii Europejskiej.

Negocjacje Binance z Grecką Komisją Rynku Kapitałowego

Wcześniej rzecznik Binance przekazał Reutersowi, że giełda od 18 miesięcy zabiegała o licencję MiCA i współpracowała z regulatorami. Według spółki Binance spełniło wymogi potrzebne do uzyskania zezwolenia, a Grecka Komisja Rynku Kapitałowego nie przekazała firmie formalnego sygnału, że jest inaczej.

Grecki regulator odmówił komentarza w sprawie wniosku Binance, powołując się na zasady poufności. Sama giełda zapowiedziała, że kolejną aktualizację w tej sprawie przedstawi przed 30 czerwca 2026 roku.

Binance deklaruje, że ma 300 milionów klientów na całym świecie. Sprawa jest istotna dla całej branży, bo unijne przepisy MiCA mają wzmocnić nadzór nad rynkiem kryptowalut, który według regulatorów może zagrażać inwestorom i stabilności rynków, jeśli nie będzie odpowiednio kontrolowany.

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