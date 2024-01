Handlowy gigant pokazuje wyniki, akcje konkurenta mocno w dół

W piątek Dino było drugą spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych z najmocniejszymi spadkami. Przed godziną 13 spadki dochodziły do 8,32 proc. Handlowa spółka znalazła się na czele spółek z najwyższymi obrotami, przekraczającymi 205 milionów złotych. Dla porównania znajdująca się na drugim miejscu spółka Allegro generowała około 47 mln zł obrotów.

Wyniki sprzedażowe Biedronki

W czwartek wieczorem Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka podał, że przychody Biedronki w IV kwartale wzrosły o 17,2 proc. rdr do 5,69 mld euro, a w całym 2023 roku wzrosły rdr o 22,3 proc. do 21,5 mld euro. Sprzedaż LFL (like-for-like, miara wzrostu sprzedaży, skorygowana o nowe lub zbywane biznesy) wzrosła w 2023 roku o 14,2 proc.

Wyniki Jeronimo Martins zostały przyjęte negatywnie przez rynek. Analitycy wskazują na spadek wzrostu LFL w Biedronce, licząc kwartał do kwartału (do 5,1 proc.), wynikający ze słabnącej inflacji , ale i pogorszenia dynamiki wzrostu wolumenów.

Kurs akcji Jeronimo Martins na giełdzie w Lizbonie zniżkował przed południem w piątek w reakcji na wstępne wyniki ok. 4 proc.

Wyniki Jeronimo Martins i "negatywna niespodzianka"

- Negatywnym jest, że LFL w Polsce kwartał do kwartału obniżyły się bardziej niż inflacja żywności, co implikuje, nawet zakładając lekki wzrost inwestycji w ceny, pogorszenie momentum, jeśli chodzi o wolumeny. Tymczasem oczekiwałem poprawy, więc to negatywna niespodzianka - dodał analityk.