Banki na dużym minusie. Inwestorów zaskoczył nowy podatek

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 spadł o 1,8 proc. do 2113,37 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,98 proc. do 5161,03 pkt. sWIG80 poszedł w dół o 0,82 proc. do 21 333,18 pkt., a WIG spadł o 1,55 proc. do 69 749,31 pkt.