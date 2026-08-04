Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Domański: to efekt rosnącego zaufania do Polski

|
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Andrzej Domański, minister finansów, komentuje dane dotyczące deficytu budżetu państwa
Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa
To efekt silnej gospodarki, poprawy zarządzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz rosnącego zaufania inwestorów do Polski - napisał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując historyczny rekord warszawskiej giełdy. We wtorek indeks WIG po raz pierwszy zakończył sesję powyżej 150 tysięcy punktów, osiągając 151 485,19 punktów.

Indeks WIG na początku wtorkowych notowań wynosił 148 940,69 pkt., a sesję zakończył na poziomie 151 485,19 pkt. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podała w komunikacie, że poziom 150 tys. punktów na zamknięciu sesji WIG przekroczył po raz pierwszy w historii.

Na nowe rekordy warszawskiej giełdy zwrócił uwagę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. "Od 15 października 2023: WIG +125 proc., WIG20 +102 proc. To efekt silnej gospodarki, poprawy zarządzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i rosnącego zaufania inwestorów do Polski" - napisał minister we wtorek wieczorem na portalu X.

Czytaj też: Historyczna sesja na GPW. Rekord sprzed 19 lat pobity

WIG z historycznym wynikiem

Przedstawiciele GPW podali, że "zaledwie kilka tygodni wcześniej indeks pokonał poziom 140 000 punktów, a dziś dołożył do swojego dorobku kolejny ważny wynik". Za historycznymi poziomami indeksów - jak wskazali - stoją lata rozwoju rynku, rosnąca aktywność emitentów i uczestników rynku.

"Dzisiejsza sesja zapisuje kolejny ważny rozdział w historii warszawskiej Giełdy" - zauważyła GPW.

Nowe rekordy odnotowały również pozostałe kluczowe indeksy GPW - WIG20 zakończył sesję na poziomie 3996,45 punktu, natomiast mWIG40, indeks 40 średnich spółek, wzrósł do 10 543,78 punktu. Z kolei obroty podczas sesji przekroczyły 3,2 miliarda złotych. GPW wyliczyła, że w tym roku Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) zyskał 29,21 procent, a WIG20 - 25,52 procent. Z kolei mWIG40 wzrósł o 28,86 procent, a sWIG80, indeks 80 małych spółek, o 6,01 procent.

Warszawski Indeks Giełdowy, czyli WIG, to najstarszy indeks, obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość tego wskaźnika wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na głównym rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach - m.in. liczba akcji w wolnym obrocie większa od 10 proc., wartość akcji w wolnym obrocie większa od 1 mln euro. Natomiast WIG20 skupia 20 największych spółek polskiego parkietu. Indeks ten ruszył 16 kwietnia 1994 roku, a jego pierwsza wartość wynosiła również 1000 pkt.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
28 min
pc
"Geniusz przestępstwa" zrobił skok stulecia. Opuścił więzienie
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Andrzej DomańskiGiełda Papierów WartościowychWIG
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
roboty praca
Dekada zamiast stu lat. Bank Światowy: tej szansy nie można przegapić
Tech
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Jeff Bezos
Potężny ruch Bezosa. Pakiet wart ponad cztery miliardy dolarów
Ze świata
shutterstock_2301900257
Nowe wytyczne dla salonów kosmetycznych. GIS zaostrza zasady
Z kraju
shutterstock_1967218609 (1)
Apple chce sądowego zakazu dla OpenAI
Tech
shutterstock_2492496585
Młodzi rolnicy ruszyli po pieniądze. Resort podał dane
Z kraju
shutterstock_2063099147
Cios w ukraińską gospodarkę. Rosyjskie ataki wstrzymują biznes
Ze świata
Elektrownia Kozienice - Blok B11
Elektrownie ograniczają pracę. "Jest się czym martwić"
Z kraju
Sklep Żabka
Żabka potwierdza atak hakerów. Wykradzione dane chcą sprzedać
Tech
Węgry. Elektrownia jądrowa w Paks
Węgry pod presją. Jeszcze kilka dni niepewności wokół elektrowni
Ze świata
shein
Shein szykuje się do debiutu. W grze miliardy dolarów
Ze świata
krakow osiedle bloki mieszkania shutterstock_2274334123
Prawie 430 milionów z unijnych środków na mieszkania. Podpisano porozumienie
Nieruchomości
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Najbardziej atrakcyjne miasta na świecie. Oto zwycięska dziesiątka
Turystyka
Lotnisko w Radomiu
Co dalej z lotniskiem w Radomiu? Trwa śledztwo
Z kraju
Teheran, Iran
Nowy front wojny. Oto cele ataków Iranu
Tech
shutterstock_2466205459
ZUS apeluje do Polaków. Chodzi o jeden ważny obowiązek
Z kraju
buenos aires argentyna port - Yingna Cai shutterstock_2603183167
Ponad 140 statków stoi w portach. Strajk wywołał chaos
Ze świata
Szanghaj, Chiny
Już nie USA, tu jest nowy lider. "Wyraźnie dominują"
Tech
zegarek shutterstock_1032822598
Kontrowersje wokół prezentacji zegarka Nowrocky w TV Republika. Jest skarga
Z kraju
Pjongjang, Korea Północna
Korea Północna mocno o USA. "To nielogiczne"
Ze świata
Andrzej Domański w Waszyngtonie
Decyzja, czy deklaracja. Co z drugim progiem podatkowym
Z kraju
Biały Dom
Giganci wezwani do Białego Domu. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa
Tech
Restauracja
Restauracje będą musiały podawać wodę za darmo? Ma być nowy projekt
Prawo
Biały Dom
Trump pod presją. Połowa stanów chce zablokować jego ruch
Ze świata
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Wiek emerytalny w Polsce. Ministra ostro o pomyśle koleżanki z rządu
Z kraju
Donald Trump
Trump: powinni oddać część tych pieniędzy
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Groźny incydent w cieśninie Ormuz. Pocisk uderzył w statek handlowy
Ze świata
Były minister sprawiedliwości Pavel Blażek
Były minister sprawiedliwości oskarżony o pranie brudnych pieniędzy
Ze świata
Zdjęcie dla TVN24+
"Nikt nas nie ostrzegł". Coraz więcej ognia, coraz mniej pewności
Maja Piotrowska
pap_20090522_0L8
Ropa najtańsza od kilku tygodni
Rynki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica