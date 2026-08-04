Rynki Domański: to efekt rosnącego zaufania do Polski Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Andrzej Domański, minister finansów, komentuje dane dotyczące deficytu budżetu państwa Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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Indeks WIG na początku wtorkowych notowań wynosił 148 940,69 pkt., a sesję zakończył na poziomie 151 485,19 pkt. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podała w komunikacie, że poziom 150 tys. punktów na zamknięciu sesji WIG przekroczył po raz pierwszy w historii.

Na nowe rekordy warszawskiej giełdy zwrócił uwagę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. "Od 15 października 2023: WIG +125 proc., WIG20 +102 proc. To efekt silnej gospodarki, poprawy zarządzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i rosnącego zaufania inwestorów do Polski" - napisał minister we wtorek wieczorem na portalu X.

Nowe rekordy warszawskiej giełdy!



Od 15 października 2023:

📈 WIG +125%

📈 WIG20 +102%



To efekt silnej 🇵🇱gospodarki, poprawy zarządzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i rosnącego zaufania inwestorów do Polski. — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) August 4, 2026 Rozwiń

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WIG z historycznym wynikiem

Przedstawiciele GPW podali, że "zaledwie kilka tygodni wcześniej indeks pokonał poziom 140 000 punktów, a dziś dołożył do swojego dorobku kolejny ważny wynik". Za historycznymi poziomami indeksów - jak wskazali - stoją lata rozwoju rynku, rosnąca aktywność emitentów i uczestników rynku.

"Dzisiejsza sesja zapisuje kolejny ważny rozdział w historii warszawskiej Giełdy" - zauważyła GPW.

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Nowe rekordy odnotowały również pozostałe kluczowe indeksy GPW - WIG20 zakończył sesję na poziomie 3996,45 punktu, natomiast mWIG40, indeks 40 średnich spółek, wzrósł do 10 543,78 punktu. Z kolei obroty podczas sesji przekroczyły 3,2 miliarda złotych. GPW wyliczyła, że w tym roku Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) zyskał 29,21 procent, a WIG20 - 25,52 procent. Z kolei mWIG40 wzrósł o 28,86 procent, a sWIG80, indeks 80 małych spółek, o 6,01 procent.

Warszawski Indeks Giełdowy, czyli WIG, to najstarszy indeks, obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość tego wskaźnika wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na głównym rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach - m.in. liczba akcji w wolnym obrocie większa od 10 proc., wartość akcji w wolnym obrocie większa od 1 mln euro. Natomiast WIG20 skupia 20 największych spółek polskiego parkietu. Indeks ten ruszył 16 kwietnia 1994 roku, a jego pierwsza wartość wynosiła również 1000 pkt.