Rekordy na Wall Street. Dow Jones i S&P 500 na historycznych szczytach

W środę indeksy Dow Jones i S&P 500 osiągnęły rekordowe poziomy na zamknięciu. Inwestorzy na Wall Street z zadowoleniem przyjęli najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych - okazało się, że wzrost cen nie był tak wysoki, jak przewidywała to część analityków.

Rekordy amerykańskich indeksów giełdowych Dow Jones i S&P 500

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,62 proc., do 35 484,97 pkt. To historyczny rekord tego indeksu. Liderami zwyżek były Caterpillar i Home Depot.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,25 proc., do 4447,70 pkt. To jego rekordowy poziom.

Amerykańskie indeksy giełdowe - reakcje inwestorów

- Powszechna dystrybucja szczepionek i środki zapobiegawcze pomogły ograniczyć wpływ wariantu Delta, ale nadal możemy dostrzec pewien opór dla wzrostu gospodarczego, ponieważ niektóre ograniczenia mogą zostać ponownie wprowadzone, a konsumenci mogą stać się bardziej ostrożni. Chociaż możemy zaobserwować wzrost zmienności rynku ze względu na wariant Delta, uważamy, że S&P 500 nadal prawdopodobnie odnotuje wzrosty do końca roku – powiedział Barry Gilbert, strateg alokacji aktywów w LPL Financial.

- W ciągu ostatnich kilku tygodni było wiele nowych informacji – zyski spółek, jastrzębi Fed i publikacje danych ekonomicznych. Wszystko, co wydaje się teraz wskazywać na to, że Fed zmniejszy swoje zakupy aktywów w nadchodzących miesiącach, przy czym wariant Delta jest jedyną potencjalnie przeszkodą, by tak się stało - powiedział Craig Erlam, starszy analityk rynku w Oanda.