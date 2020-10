Allegro z impetem weszło na giełdę. "Największy debiut w historii naszego rynku"

Jak przyznał, skala wzrostów zaskoczyła większość obserwatorów. - Przed debiutem nie spotkałem nikogo, kto by zakładał wzrost przekraczający 20 proc. w debiucie. Wydaje się na tak duży wzrost wpłynęły dwa czynniki. Pierwszy to model biznesowy spółki, opierający się na nowych technologiach i e-commerce, który mocno się broni w okresie pandemii. A drugi to duże oczekiwania inwestorów dotyczące rewizji WIG20 pod kątem Allegro - powiedział Konrad Ryczko.