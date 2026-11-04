Rynki Giełda na czerwono. Wybory w USA podsycają obawy o AI Oprac. Alicja Skiba |

Marcin Wrona: Amerykanie są niezadowoleni i wściekli Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

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Demokraci odnieśli duże zwycięstwo w wyborach do Senatu w stanie Karoliny Południowej, Teksasu i Ohio, co stanowi porażkę dla amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i partii repoublikanów. Liberalna partia, kojarzona z niebieską barwą, zdobyła większość zarówno w Senacie, jak i Izbie Reprezentantów.

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Obligacje zyskały kosztem akcji

Fakt, że demokraci odnieśli sukces również w stanach będących tradycyjnie bastionami poparcia dla republikanów zaskoczył inwestorów. W reakcji rozpoczęła się wyprzedaż akcji, zwłaszcza związanych ze sztuczną inteligencją. Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 spadły o 0,6 proc., a na technologiczny Nasdaq ponad 2 proc. - następnie odbiły i zamknęły sesję spadkiem o 0,8 proc.

Zyskiwały za to obligacje, uważane przez uczestników rynku za "bezpieczną przystań" inwestycyjną. Ich rentowność spadła do 4,906 proc. Jego wartość spadała ok. godz. 8.30 czasu polskiego (2.30 w Nowym Jorku) o 0,4 proc. do poziomu 101,45.

"Demokratyczna kontrola Kongresu USA utrudni administracji Donalda Trumpa uchwalanie ważnych ustaw" - napisał w rynkowej nocie David Chao, globalny strateg rynku w Invesco Asset Management.

"Mniejszy bodziec fiskalny mógłby zmniejszyć presję na wzrost gospodarczy w USA, na inflację i rentowność UST" - dodał.

"No i mamy odsłonięcie 'pięty achillesowej' amerykańskiego dolara, którego losy są związane z boomem na AI" - powiedział z kolei David Forrester, starszy strateg w Credit Agricole CIB.

"Demokratyczna 'niebieska fala', która hamuje rozbudowę centrów danych i osłabia boom na AI zaciążyłaby na notowaniach amerykańskiej waluty" - dodał.

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Wyprzedaż w Azji

W Azji japoński indeks Nikkei spadł o 3 proc. do najniższego poziomu od pięciu miesięcy. Na kontynencie większość wyprzedaży dotyczyła akcji spółek z sektora AI. Południowokoreański gigant Samsung spadał ok. 8.30 czasu polskiego (16.30 w Seulu) a tajwański producent chipów o 1,5 proc.