Zmiany w przyznawaniu polskiego obywatelstwa? Zapowiedź ministra

Marcin Kierwiński
Prezydent o przyznawaniu polskiego obywatelstwa
Źródło: TVN24
Prace nad zmianami w zasadach przyznawania polskiego obywatelstwa zapowiedział w poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Poinformował, że będzie chciał o tym rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński został zapytany w poniedziałek, czy w jego resorcie przygotowywany jest projekt zaostrzający zasady przyznawania polskiego obywatelstwa.

W ubiegłym tygodniu swój projekt w tej sprawie zaprezentowała Kancelaria Prezydenta RP. Znalazła się w nim propozycja wydłużenia minimalnego okresu pobytu w Polsce z trzech do dziesięciu lat dla cudzoziemców ubiegających się o polskie obywatelstwo.

- Tak, będziemy proponować zmiany. (...) Będziemy także z panem prezydentem o tych zasadach rozmawiać – zapowiedział minister. - Chcemy wprowadzić coś takiego jak test na polskie obywatelstwo, oceniający też poziom asymilacji, poziom znajomości języka polskiego - dodał.

"Ministrowie pana prezydenta wprowadzili go w błąd"

Propozycję w kwestii zmian w przepisach o obywatelstwie skierował do Sejmu prezydent Karol Nawrocki. Prezydencki projekt przewiduje wydłużenie z trzech do 10 lat minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.

Kierwiński zaznaczył, że w Polsce nie ma praktyki, by ktoś po trzech latach otrzymywał obywatelstwo. - To jest okres nie krótszy niż osiem lat - doprecyzował. W jego ocenie "ministrowie pana prezydenta wprowadzili go w błąd".

Dodał również, że "wydłużenie czasu, jeżeli chodzi o zdobycie polskiego obywatelstwa to jest uproszczenie problemu", zaznaczając, że problem ten jest znacznie szerszy.

Podkreślił również, że "polskie obywatelstwo jest zaszczytem".

Szef MSWiA zapowiada "test na polskie obywatelstwo"

- Będziemy proponować takie przepisy, aby ten proces był z jednej strony jednak dość dynamiczny, z drugiej, by każda osoba, która otrzymuje polskie obywatelstwo tu w Polsce, miała swoje centrum aktywności życiowych, ale też, żeby gwarantowała właściwy poziom bezpieczeństwa każdemu z obywateli - powiedział.

W ubiegłym tygodniu "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że w MSWiA trwają prace nad projektem nowej ustawy o obywatelstwie. Jak czytamy, "wśród przygotowywanych rozwiązań znajduje się m.in. koncepcja testu obywatelskiego".

- Istotny jest bowiem nie tylko czas spędzony w państwie czy aktywności podejmowane na jego terytorium, ale także wiedza o społeczeństwie, historii i wartościach danego kraju - powiedział, cytowany przez "DGP", wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak wskazano, taki test na obywatelstwo byłyby przeprowadzany "dwa razy do roku przez instytucję posiadającą certyfikaty rządowe"

Autorka/Autor: Pkarp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

