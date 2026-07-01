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Prawo

Zmiany dla Ukraińców od 1 lipca. "Nie poradzą sobie"

Paulina Karpińska
Zespół autorów
Rafał JutrzniaOprac. Paulina Karpińska
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Od środy, 1 lipca, weszły w życie nowe ograniczenia dotyczące pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, między innymi dla obywateli Ukrainy. Najbardziej potrzebujący Ukrainki i Ukraińcy uciekający przed wojna nie wiedzą co dalej. Materiał Rafała Jutrzni dla "Faktów" TVN.

- Moje dzieci i ja no po prostu będziemy na dworze, na ulicy - mówi Jana, mieszkanka gorzowskiego Ośrodka Zbiorowego Zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

To kolejny etap wygaszania pomocy dla uciekających przed wojną Ukrainek i Ukraińców. Piątego marca weszła w życie "ustawa wygaszająca" pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce. Wprowadziła ona szereg ograniczeń w świadczeniach socjalnych. Od 1 lipca weszły kolejne zmiany. Polska przestaje finansować pobyt większości z nich w tak zwanych OZZ-tach (Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania).

Prawo do finansowania pobytu tracą osoby z tak zwanej grupy wrażliwej: Ukrainki i ich dzieci (powyżej roku) oraz osoby starsze, które mają polską emeryturę - nawet gdy wynosi ona kilkaset lub kilkadziesiąt złotych.

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Koniec okresu przejściowego w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania

Karolina Gałecka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazała, że "większość obywateli Ukrainy pracuje, w związku z tym ta specjalna pomoc jest już wygaszona". - Ponieważ ona już w tym momencie nie powinna obowiązywać - dodała.

Pomoc przez 1 lipca trafiała do blisko 11 tysięcy osób, z czego połowę stanowią dzieci.

W tego typu ośrodkach nadal bezpłatnie będą mogły mieszkać między innymi osoby z niepełnosprawnościami, emeryci niepobierający polskiej emerytury i nieposiadający rodziny w Polsce, a także kobiety w ciąży.

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Zmiany obejmą 40 procent mieszkańców ośrodków

W tej trudnej sytuacji znalazła się między innymi pani Julia, która czeka na narodziny siódmego dziecka. Według nowych przepisów jej pobyt w ośrodku nadal będzie finansowany przez państwo, ale pobyt szóstki jej pozostałych dzieci już nie.

- To jest takie dziwne trochę takie, ale cóż. Nic nie możemy z tym zrobić - mówi pani Julia.

Z szacunków dyrektorów ośrodków wynika, że wyprowadzić będzie musiało się około 40 procent dotychczasowych mieszkańców. Głównie samotne matki.

- Z zera, od razu za cztery lata (w cztery lata - red.), no tak nie wstaniesz raz na nogi. Za mało (czasu - red.). Całe życie żyły, żyły (żyjesz, żyjesz - red.), coś tam było, a teraz no nic - mówi pani Mira z gorzowskiego ośrodka.

Pani Mira pochodzi z terenów okupowanych przez Rosjan i nie ma dokąd wrócić. Ma piątkę dzieci, jak wszystkie mieszkanki OZZ-tu w Gorzowie Wielkopolskim pracuje, ale zarabia najniższą krajową. Nie stać jej na wynajęcie mieszkania.

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Apel do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zdaniem Oleksandra Pertrykova z Fundacji "Ukraiński dom", są osoby, dla których to będą wielkie koszty. - Oni mogą nawet wylądować na bruku - mówi.

I na to zwraca też uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, zwracając się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska w sprawie skutków nowych regulacji.

- Ograniczenie dostępu do ośrodków zbiorowego zakwaterowania może prowadzić do pogorszenia sytuacji bytowej osób objętych ochroną czasową, co zwiększy ryzyko bezdomności - mówi Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Resort zapowiada, że skrajne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

Na stronie Akcja Demokracja można podpisać się pod petycją - "Nie wyrzucajcie ukraińskich dzieci! Apel o korektę polityki wobec uchodźców" - do polskich władz o objęcie pomocą uchodźców z Ukrainy, którzy w wyniku ustawy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia, czasem życia i podstaw egzystencji.

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Z kraju

Zbiórka dla potrzebujących Ukraińców

Trwa także zbiórka na rzecz obywateli Ukrainy, którzy w wyniku wcześniejszego etapu wygaszania pomocy stracili prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce. Akcję "Pomóżmy Ukraińcom" prowadzą Fundacja Polskie Forum Migracyjne oraz OKO.press.

Ma wesprzeć osoby, które utraciły prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, w tym ciężko chorych. Początkowo celem było 100 tys. zł, ale po tym, jak w pierwszej dobie zebrano ponad 700 tys. zł, zwiększono go do 1,5 mln. Obecny cel to 2 mln zł.

>>> Pomóżmy Ukraińcom

Prezeska fundacji Agnieszka Kosowicz podkreśla, że większość Ukraińców w Polsce pracuje i utrzymuje się samodzielnie, jednak wielu - z powodu choroby, wieku czy trudnej sytuacji rodzinnej - potrzebuje wsparcia. Najtrudniejsze przypadki dotyczą osób onkologicznie chorych, które straciły dostęp do leczenia.

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Tagi:
UkraińcyuchodźcyPomoc dla Ukrainy
Rafał Jutrznia
Reporter "Faktów" TVN
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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